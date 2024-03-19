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親子好去處｜破冰船「雪龍2號」下月首度訪港5天　即日起開放登記免費參觀

親子好去處 12:16 2024/03/19

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「雪龍2號」將於下月8至12日訪港5日，市民即日起到可到指定網站報名登船參觀。（相關機構提供）

【雪龍2號/破冰船/免費活動/親子好去處】全球第一艘國產極地科學考察破冰船「雪龍2號」，將於下月8至12日訪港5日，停泊於尖沙咀海運碼頭，屆時船上的科學家會與學生交流。市民即日起也可到指定網站報名免費登船參觀。作為「雪龍2號」的回航首站，香港科學館也會舉辦一系列活動，讓公眾了解這般震撼全球的破冰船。

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破冰船雪龍2號首度訪港

「雪龍2號」將於下月8至12日訪港5日，屆時會停泊於尖沙咀海運碼頭，開放予公眾免費參觀。「雪龍2號」是中國第一艘自主建造並擁有自主知識產權的第四代極地科考船，也是全球首創擁有雙向破冰功能的科考船，可原地360度轉動；排水量近1.4萬噸，最高航速每小時27.78公里，定員90人。去年11月由上海出發，進行為期5個多月的科學考察，並將於4月歸航回國。

「雪龍2號」為全球第一艘國產極地科學考察破冰船。（團結香港基金網頁圖片）

雪龍2號活動首日維港巡遊

是次活動由綠色未來基金總會及香港極地研究中心主辦，活動首天（8日）會有進港巡遊歡迎儀式，「雪龍2號」會先在維港巡遊，之後停泊在尖沙咀海運碼頭。晚上亦有文藝分享晚會。另外，中文大學將舉辦氣候變化國際會議；「雪龍2」的科學家會與本港學生交流；香港科學館亦會舉行展覽及學校巡迴展等。

雪龍2號免費開放 即日起登記

「雪龍2號」在訪港期間將免費開放予公眾，大家可以透過網上實名登記。登記連結稍後載於官方Facebook、Instagram及小紅書社交媒體專頁「極地科研×雪龍2訪港」。由於名額有限，若登記人數多於預定名額，籌委會將採取抽籤方法分配。

「雪龍2號」停泊尖沙咀海運碼頭期間將免費開放，有興趣登船參觀的市民，由即日起可透過網上實名登記。登記連結已公佈於官方Facebook、Instagram及小紅書社交媒體專頁「極地科研×雪龍2訪港」。活動名額有限，每日可接納約1,000人，若登記人數多於預定名額，籌委會將採取抽籤方法分配。

「雪龍2號」訪港參觀活動

報名開始時間：即日起至3月21日
官方Facebook：極地科研ｘ雪龍２訪港 
詳情及報名【按此

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責任編輯：王明芳

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