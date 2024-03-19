  • 23°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 14:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳好去處｜深圳龍華區86萬呎Outlet「8號倉」攻略　逾200品牌食肆進駐Adidas折上折【附交通】

休閒消費 13:40 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

深圳龍華中心區的「8號倉」Outlet於2014年開幕，至今引入逾200間國際及本土品牌進駐。

【深圳好去處/龍華8號倉/深圳Outlet/北上攻略】港人旅遊都喜歡到品牌雲集的Outlet血拼，其實不必飛到外國，鄰近的深圳龍華區「8號倉」Outlet都有很多抵買貨品。佔地86萬呎的「8號倉」，至今已有逾200個國際及本土品牌進駐。當中Adidas、I.T.、COACH等品牌更有折上折優惠，商場內還有不同食肆和休憩用地，逛足一天也沒問題，即看交通攻略介紹！

最新影片推介：

童學園
跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

深圳好去處｜逾200品牌+食肆進駐

龍華中心區的「8號倉」Outlet於2014年開幕，至今引入逾200間國際及本土品牌進駐，如MICHAEL KORS、COACH、Armani Exchange、李寧、安踏等，涵蓋運動用品、名牌服飾、飾品、兒童用品、生活百貨種類，長期推出激減折扣優惠。有時不同品牌會不定期舉行特賣場活動，比起店內提供更多折扣，讓大家以超抵價買到心頭好。

點擊圖片放大
+5
+4

商場內亦有精緻餐廳和兒童教育商店，包括港人熟悉的太二酸菜魚、海底撈火鍋、奈雪的茶、文華冰室等。

深圳好去處｜大量潮牌＋童裝館＋豪華影院

一共5層的「8號倉」有4大業務：兒童教育10%、餐飲20%、OUTLETS 63%、豪華影院7%。

M層和B1主要為精緻餐廳、休閒地區和兒童動態。L1層則以服飾、鞋類、箱包為主；L2層則是男女裝及飾品；L3層包括影院、餐飲以及部分兒童教育地區，包括太平洋影院、蓉李記、魚樂飛、韓客萊、馬提鐵、蹦床主體公園酷跳、兒童奧特萊斯館等。L4則是天空農莊。

「8號倉」L3有兒童教育和童裝館新裝修。（8號倉官網）

當中L3層的兒童教育和童裝館新裝修，聚集了ANNIL、黃色小鴨、adidas kids、Balabala、SKECHERS kids、英氏KIDS、江博士、護童、拉比、ANTA kids、E.land.kids等知名兒童品牌。

深圳好去處｜龍華8號倉Outlet

地點：深圳龍華區民康路1號

營業時間：周日至周四 上午10時至下午10時 
              周五至周六 上午10時至下午10時30分

交通：地鐵10號線光雅園站D出口【點擊查看詳情】

最新優惠：【點擊查看詳情】

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

深圳櫻花2024｜深圳觀瀾湖櫻花節最後機會　逾千棵櫻花綻放成粉色隧道
11:14 2024/03/08
深圳櫻花2024｜深圳觀瀾湖櫻花節最後機會　逾千棵櫻花綻放成粉色隧道
深圳消費｜AlipayHK免費送深圳電話卡　包3個月50GB數據+通話月費【附領取教學】
13:19 2024/03/13
深圳消費｜AlipayHK免費送深圳電話卡　包3個月50GB數據+通話月費【附領取教學】
北上消費｜WeChat Pay HK送免費深圳電話卡　可享¥100儲值額+50GB數據【附教學+領取點】
19:57 2024/03/15
北上消費｜WeChat Pay HK送免費深圳電話卡　可享¥100儲值額+50GB數據【附教學+領取點】

你可能感興趣

深圳櫻花2024｜深圳觀瀾湖櫻花節最後機會　逾千棵櫻花綻放成粉色隧道
11:14 2024/03/08
深圳櫻花2024｜深圳觀瀾湖櫻花節最後機會　逾千棵櫻花綻放成粉色隧道
深圳消費｜AlipayHK免費送深圳電話卡　包3個月50GB數據+通話月費【附領取教學】
13:19 2024/03/13
深圳消費｜AlipayHK免費送深圳電話卡　包3個月50GB數據+通話月費【附領取教學】
北上消費｜WeChat Pay HK送免費深圳電話卡　可享¥100儲值額+50GB數據【附教學+領取點】
19:57 2024/03/15
北上消費｜WeChat Pay HK送免費深圳電話卡　可享¥100儲值額+50GB數據【附教學+領取點】
好去處 著數優惠 Outlet 深圳 商場 商場活動 時裝服飾 交通 抵買 品牌