深圳好去處｜深圳龍華區86萬呎Outlet「8號倉」攻略　逾200品牌食肆進駐Adidas折上折【附交通】

▲ 深圳龍華中心區的「8號倉」Outlet於2014年開幕，至今引入逾200間國際及本土品牌進駐。

【深圳好去處/龍華8號倉/深圳Outlet/北上攻略】港人旅遊都喜歡到品牌雲集的Outlet血拼，其實不必飛到外國，鄰近的深圳龍華區「8號倉」Outlet都有很多抵買貨品。佔地86萬呎的「8號倉」，至今已有逾200個國際及本土品牌進駐。當中Adidas、I.T.、COACH等品牌更有折上折優惠，商場內還有不同食肆和休憩用地，逛足一天也沒問題，即看交通攻略介紹！

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深圳好去處｜逾200品牌+食肆進駐

龍華中心區的「8號倉」Outlet於2014年開幕，至今引入逾200間國際及本土品牌進駐，如MICHAEL KORS、COACH、Armani Exchange、李寧、安踏等，涵蓋運動用品、名牌服飾、飾品、兒童用品、生活百貨種類，長期推出激減折扣優惠。有時不同品牌會不定期舉行特賣場活動，比起店內提供更多折扣，讓大家以超抵價買到心頭好。

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商場內亦有精緻餐廳和兒童教育商店，包括港人熟悉的太二酸菜魚、海底撈火鍋、奈雪的茶、文華冰室等。

深圳好去處｜大量潮牌＋童裝館＋豪華影院

一共5層的「8號倉」有4大業務：兒童教育10%、餐飲20%、OUTLETS 63%、豪華影院7%。

M層和B1主要為精緻餐廳、休閒地區和兒童動態。L1層則以服飾、鞋類、箱包為主；L2層則是男女裝及飾品；L3層包括影院、餐飲以及部分兒童教育地區，包括太平洋影院、蓉李記、魚樂飛、韓客萊、馬提鐵、蹦床主體公園酷跳、兒童奧特萊斯館等。L4則是天空農莊。

▲ 「8號倉」L3有兒童教育和童裝館新裝修。（8號倉官網）

當中L3層的兒童教育和童裝館新裝修，聚集了ANNIL、黃色小鴨、adidas kids、Balabala、SKECHERS kids、英氏KIDS、江博士、護童、拉比、ANTA kids、E.land.kids等知名兒童品牌。

深圳好去處｜龍華8號倉Outlet

地點：深圳龍華區民康路1號

營業時間：周日至周四 上午10時至下午10時

周五至周六 上午10時至下午10時30分

交通：地鐵10號線光雅園站D出口【點擊查看詳情】

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責任編輯：王明芳