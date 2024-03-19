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北上消費｜深圳壹方天地送港人免費電話卡包50GB數據　網民讚無人排隊5分鐘即取

休閒消費 13:06 2024/03/19

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熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

港人北上可以到深圳壹方天地免費換領中國電信電話卡。

【北上攻略/深圳旅遊/深圳親子遊/深圳電話卡/山姆/壹方天地/北上消費】繼Alipay HK及WeChat Pay HK免費送電話卡之後，連帶深圳商場壹方天地都加入戰團，有網民在討論區報料，指龍華壹方天地C區免費領取中國電信電話卡，沒人排隊，換領過程只需5分鐘，更大讚方便過去金光華及領展中心。

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北上消費｜領免費電話卡只需5分鐘

有港人在社交平台「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」群組發文，分享自己成功免費領取壹方天地送出的內地電話卡，更可享20GB數據流量任用，換領過程只需5分鐘！事主在帖文中表示，位於深圳龍華的壹方天地近日舉辦免費贈送中國電信電話卡的活動，更分享指換領過程非常暢順，「居然無人排隊，前後用咗5分鐘就同老婆一齊出咗卡，好過去金光華同領展中心！」

這張中國電信電話卡面值人民幣￥100，打電話每1分鐘￥0.1元，更免費可享50GB數據流量，包括定向流量30GB不限速、及通用流量20GB。（深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區）

事後樓主再在留言區補充，壹方天地領取電話卡於下午2時才開始，提醒想換領的網友注意。而樓主上載的海報可見，這張中國電信電話卡面值人民幣￥100，打電話每1分鐘￥0.1元，更免費可享50GB數據流量，包括定向流量30GB不限速、以及通用流量20GB。今次活動是香港同胞返深福利，只需前往特定地點排隊登記領取即可。

有網民晒出已領取的電話卡。（深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區）

北上消費｜多間商場都可以換領電話卡

及後有很多網民在留言區晒出已領取的電話卡圖，有網民就指這張電話卡不能上facebook，亦有網民上載圖片，原來深圳有多間商場都可以免費換領中國電信的電話卡，表格更列出地址及換領日期，供網民參考。

有網民提供資訊，原來還有很多商場可換領。（深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區）

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責任編輯：王明芳

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