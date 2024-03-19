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美食登陸｜帝逸酒店Alva House呈獻「海陸交饗曲」海鮮自助晚餐　精選優質龍蝦螃蟹炮製多款特色菜

休閒消費 12:34 2024/03/19

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位於沙田帝逸酒店Alva House的行政總廚率領一眾團隊呈獻全新的海陸交饗曲海鮮自助晚餐。

於2024年3月25日至6月30日期間，位於沙田帝逸酒店Alva House的行政總廚率領一眾團隊呈獻全新的海陸交饗曲海鮮自助晚餐，嚴選肥美鮮甜的龍蝦及螃蟹，配合中西日的烹飪方法，呈獻全新的「海陸交饗曲」海鮮自助晚餐，將海產鮮味盡情展現。

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全新的「海陸交饗曲」海鮮自助晚餐用上優質龍蝦配上肉質鮮美醇香的螃蟹，以及山珍海錯和新鮮食材，炮製一系列令人一口愛上的佳餚，例如生滾龍蝦蟹粥、花膠蟹肉海王羮、芝士焗龍蝦、椒鹽龍蝦鉗、瑤柱蟹肉扒時蔬、花雕龍蝦蟹肉蒸蛋、龍蝦汁蟹肉千層麵、龍蝦牛油果芒果卷、蟹肉周打湯、日式天婦羅軟殼蟹等。

此外，甜品一直都是受食客重視的一環，今次特別為一眾榴槤控帶來喜訊，大廚特意炮製一系列榴槤甜品，包括榴槤流心蛋糕、榴槤葡式蛋撻、榴槤千層酥、榴槤班戟蛋糕、榴槤忌廉卷，榴槤炸彈及榴槤雪糕。重點推介榴槤流心蛋糕，其內層切開是流心的榴槤餡，滿滿濃郁的榴槤味，口感豐富，齒頰留香。

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責任編輯︰陳珈希

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