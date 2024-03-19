親子好去處丨「好想兔」復活節跳入昂坪360開派對　展開尋「蛋」大冒險贏禮品

▲ 「好想兔」趁這個復活節假期首次由台灣遠渡來港，一躍跳進昂坪360化身「尋蛋擔當」，在昂坪市集大玩「好想兔尋蛋派對@昂坪 360」！(有關機構提供)

六度蟬聯 LINE 官方貼圖年度冠軍的「好想兔」，憑藉萌爆表情與療癒系顏值，吸引不少人的喜愛。剛過兔年，牠已經耐不住寂寞，趁這個復活節假期，首次由從台灣遠渡來港，於本週六(3月23日)起至4月21日一躍跳進昂坪360，化身活力滿滿的「尋蛋擔當」，在昂坪市集大玩「好想兔尋蛋派對@昂坪 360」！

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萌兔出沒注意

昂坪市集圓形廣場設置了3.5米高的「好想兔」大型復活節裝置，於復活節假期期間「好想兔」更會現身市集，化身親善大使與粉絲互動和見面。

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「好想玩」昂坪尋蛋派對



在復活節假期期間(3月29日至4月1日)，凡購買小童來回纜車門票即可獲贈「尋蛋套裝」，套裝內有可愛萌兔頭飾及遊戲卡乙張。只要在昂坪市集5個「好想兔」打卡點集齊蓋印，即可獲得「好想兔」精美禮品乙份！

「好想坐 」與萌兔共乘纜車打卡

昂坪360於活動期間特別將部分纜車變身「好想坐‧期間限定主題纜車」，「好想兔」主題纜車將隨時出現，與你「兔 GATHER」坐纜車！

好想兔尋蛋派對@昂坪 360詳情

日期：2024年3月23日至4月21日

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集

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責任編輯︰陳珈希