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頭痛之謎｜女子頭痛逾5年找不出原因　揭鼻竇內藏1CM大超巨型鼻屎

都市病 13:34 2024/03/19

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【頭痛／鼻涕／鼻屎／鼻竇炎】長期有頭痛問題，可能未必是腦部問題。有台灣醫生分享個案，有名中年婦人頭痛超過5年，過往曾到過各大醫院和診所求診，但每次檢查都顯示正常；後來輾轉到醫院進行詳細檢查，結果發現其鼻竇深處有顆長達1厘米大小的「巨型鼻屎」；後來醫院為她開刀取出鼻屎，頭痛問題得以解決。

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中年婦長年感頭痛

台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇在其Facebook專頁中分享個案，有名60歲婦人向他求診，表示有長期頭痛問題。該名婦人透露，自己長期頭痛已經超過5年，期間向各大診所和醫院求診過，每次檢查都顯示身體正常，未能找出病因，只能依賴止痛藥，亦因此令自己經常精神欠佳、情緒低落。

婦人續指，在農曆新年期間感到頭痛加劇，她形容「眼睛脹痛到快炸出來」，後經朋友介紹，就前來陳醫生的診所求診。醫生為她進行簡單檢查，確定其頭痛發生在左邊位置；當下覺得有機會屬於急性鼻竇炎產生的鼻源性頭痛，然而檢查鼻腔、鼻咽等位置都沒有發現類似鼻竇炎會有的黃膿鼻涕，故此醫生轉介婦人到台安醫院進化總院進行詳細檢查。

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開刀取出巨型鼻屎

婦人後來轉院接受詳細檢查，經過電腦掃描（CT Scan）後發現其左側鼻竇深處，有顆密度非常高的硬塊，陳醫生推斷是為阻塞鼻竇、引發頭痛的源頭。他隨即為婦人安排開刀手術，取出一顆長達1厘米大小的「巨型鼻屎」，頭痛問題得以解決。

陳醫生透露，開刀取出異物的當下，不禁驚訝想「這是什麼？」因為它比一般的黴菌性鼻竇炎的黴菌球更硬，笑指「真的是石化的鼻屎」。他解釋，如果鼻腔內有太黏稠的分泌物或結晶，長年累月堆積下就會越長越大，最後形成一顆堅硬如石的物體；雖然臨床上偶爾會在患者鼻腔中發現鼻石結晶，但如果在鼻竇內就完全無法從外觀上判斷，像這名婦人般進行過內窺鏡檢查也未發現異常的個案實在鮮少。

5大鼻涕顏色成因

台灣兒科醫生陳映庄曾在個人Facebook專頁「陳映庄醫師的育兒資訊站」表示，鼻涕顏色和狀態，同樣可幫助了解身體是否正發出警號，例如常見的透明水狀鼻涕代表過敏、黃綠色鼻涕代表細菌感染鼻竇炎等；假如長期發現帶有血絲的鼻涕，則有可能是鼻咽癌前兆，需盡早求醫。

陳醫生就不同鼻涕顏色及狀況，列出以下5大鼻涕顏色成因：

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內容獲「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」授權刊登。

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責任編輯：羅嘉欣

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