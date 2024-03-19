  • 23°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

初老早衰｜90後港女盤點6大初老徵狀　網民感同身受：想繼續做𡃁仔【附抗衰老飲食攻略】

保健美顏 13:13 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

【初老/早衰/90後/00後】歲月逼人，年過25歲就開始漸露老態。一名90後港女有感近年身心老得很快，感覺自己體力大不如前，心態上亦變得麻木、失去動力。加上職場和家庭方面的壓力，讓她感到焦慮。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜增加在家工作反致腰背痛？ 2個簡單動作放鬆下腰背

該名港女在「Dcard」以「90後老了有感」為題發文，指自己年齡將近三十，感覺身體比以前差了很多。她指，不論身心方面皆覺變差，故列出6大不同：

1. 胃口變小 體質易胖

女事主指，年少時可以放肆大吃大喝，吃多了亦不會顯肥。現在偶爾還會出現消化不良的情況，故不能夠吃太多。而當現在吃的分量減少，女事主的身型「依然冇瘦到甚至會肥咗」，大感沮喪。

2. 膚況變差 出皺紋和暗粒

女事主以往來經期間會出暗粒，通常經期完結後就會復原。但她指自己臉上的暗粒現在變得很頑固，復原速度比以前久，臉上更開始出皺紋及下垂，她正考慮應否接受醫美。

3. 失去動力 不能捱夜

女事主指「瞓極日頭都好唔精神」，經常會覺得身體很累的，雖然知道運動對身體好，但整個人都失去動力。

4. 職位尷尬

職場上看著有些年青過自己的同事，女事主一方面希望能夠繼續被人關顧；另一方面看著有些同齡或比自己年青的同事高職位過自己，心裡不是味兒。

5. 催促結婚

女事主身邊有很多催促結婚的壓力和聲音，但她覺得自己還小，「心態冇成熟到要結婚生仔」。

6. 事業和經濟上焦慮

女事主覺得不可以像以往一樣隨便裸辭或轉工，如衝動去趟「說走就走的旅行」或是移民重新開始這些重大的決定，絕對不敢再妄下決定。

開始擔心冇得再轉行，擔心同同齡，甚至細過自己嘅比事業人工同積蓄好落後。

女事主感覺「不想長大」，指前幾年疫情的時間過得很沒有意義，好像「不知不覺間老咗好多」，但甚麼都沒有做過。

網民：無須與人比較 忠於自己

不少「90後」和「00後」的網民在帖文下議論紛紛，皆表示有同感，有02年出世的女網民指「自己都準備過兩年結婚」，感覺真的變成一個成年人。亦有「90後」的網民表示自己與女事主年紀相若，但依然活得自在，「胃口好咗，可能對比以前有經濟能力 食好嘢；又有錢可以去旅行」，建議女事主只要不與人比較就好。

6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

點擊圖片放大
+6
+5

記憶衰退：應多補充卵磷脂及魚油，有助補充腦部營養、增強記憶力，建議可多吃大豆製品、深海魚類。

排便不順：建議多補充纖維、好油脂和水分，建議可多吃牛油果、堅果、植物油，同時補充足夠水分，每天吃夠5份以上的蔬果為佳。

免疫下降：建議多補充優質蛋白質、鋅和植化素，多吃各色蔬果並避免加工食物，有助補充氨基酸，建議可多吃蠔、貝殼、海鮮等食物。

關節不順：建議多補充魚油和葡萄糖胺，有助潤滑關節，建議可多吃魚類、甲殼類、魚油、保健食品等；此外，矯正姿勢也同樣重要。

腰痠背痛：建議多補充鈣質、鎂和維他命D，有助放鬆神經及肌肉緊繃，建議可多吃芝麻、魚乾、牛奶、綠色蔬菜等，配搭運動和曬太陽更可增強骨骼強健。

代謝變差：建議多補充維他命B群、維他命C及多喝水，維他命B群有助補充輔酶，是幫助身體代謝重要元素；另外建議大家多運動，有助加速代謝。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

養生 健康養生 健康問題 壓力 網絡熱話