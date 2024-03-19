  • 23°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

再見‧枕邊人｜葉蒨文性感上陣演富家女　有樣有學歷棄高薪闖娛圈【多圖】

娛樂 13:57 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

葉蒨文在TVB劇《再見‧枕邊人》騷本錢。

在昨晚（3月18日）的一集《再見‧枕邊人》中，飾演富家女Evelyn的葉蒨文（Sophie）首度登場，更穿上超低胸造型亮相，與Alex（鄭俊弘 飾）玩相睇。

雖然Evelyn的第一印象令向來沉迷女色的Alex流晒口水，但由於Evelyn句句批評均擊中Alex要害，更提出要做身體檢查以防Alex「暗病」纏身，氣得Alex差點中途離場！

再見‧枕邊人｜鄭俊弘希望兒子性格不像自己？　Fred感謝太太何雁詩承受壞脾氣

葉蒨文：我嘅身形只會服務角色

葉蒨文受訪時透露沒有刻意為演出瘦身，亦沒有戒口，更有吃宵夜：「從來唔會控制自己食量，所以體重經常喺47至55kg （103.4至121磅）徘徊，個range 都大，變化取決於嗰排工作量同埋壓力等。」

她坦承並非瘦身不瘦胸的人，亦認為演員僅應該對角色作出身體變化，而非以貪靚為大前提：「我係一個演員，並不是美容KOL，亦唔係偶像派，我嘅身形只會服務角色，如果角色需要，先會特登去增肌或者減脂；如果套劇冇特別要求我keep身形，只要體重喺合理範圍內、唔影響我塑造角色呈現出嚟嘅形象，肥與瘦對我嚟講唔係好重要。」

葉蒨文續指，平日有做運動習慣，並認為演員定期訓練身體，對於接觸不同角色會有幫助。

點擊圖片放大
+5
+4

葉蒨文名校出身

葉蒨文不但外貌出眾，成績也十分優異。中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院的她，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格。

其後遠赴英國入讀名牌大學Kingston University，修讀服裝設計系學士學位，陳奕迅也是在該校畢業。

最新影片推介：譚凱琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨譚凱琪大讚老公神隊友包辦夜奶 談及將來老了有女兒拖實即爆喊

放棄高薪

即使名校出身、擁有學霸名銜，從小對演藝充滿熱誠的Sophie，放棄高薪毅然加入娛樂圈。

她參加2016年《香港小姐競選》後順理成章加入TVB，並入讀為期3個月的演藝進修班。之後獲安排加盟處境劇《愛·回家之開心速遞》，憑「島大女神Candy」一角成功入屋。

在2020年，她於《使徒行者3》不乏泳裝及濕身性感場面，其中出水芙蓉一幕更令觀眾印象深刻。

Sophie在2021年初改簽經理人合約做「親生女」，同年底獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。

點擊圖片放大
+19
+18

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

再見‧枕邊人丨張曦雯由華姐冠軍蛻變成一線花旦　宅男女神無懼公開戀情放閃【多圖】
16:33 2024/02/26
再見‧枕邊人丨張曦雯由華姐冠軍蛻變成一線花旦　宅男女神無懼公開戀情放閃【多圖】
開心速遞X再見·枕邊人｜李芷晴一晚亮相兩劇騷身材　Stephanie ：大家不停見到我【多圖】
15:43 2024/03/05
開心速遞X再見·枕邊人｜李芷晴一晚亮相兩劇騷身材　Stephanie ：大家不停見到我【多圖】
再見‧枕邊人丨吳嘉儀演花癡千金搶鏡　阿七與丈夫爭吵後更珍惜彼此
18:23 2024/03/15
再見‧枕邊人丨吳嘉儀演花癡千金搶鏡　阿七與丈夫爭吵後更珍惜彼此

你可能感興趣

再見‧枕邊人丨張曦雯由華姐冠軍蛻變成一線花旦　宅男女神無懼公開戀情放閃【多圖】
16:33 2024/02/26
再見‧枕邊人丨張曦雯由華姐冠軍蛻變成一線花旦　宅男女神無懼公開戀情放閃【多圖】
開心速遞X再見·枕邊人｜李芷晴一晚亮相兩劇騷身材　Stephanie ：大家不停見到我【多圖】
15:43 2024/03/05
開心速遞X再見·枕邊人｜李芷晴一晚亮相兩劇騷身材　Stephanie ：大家不停見到我【多圖】
再見‧枕邊人丨吳嘉儀演花癡千金搶鏡　阿七與丈夫爭吵後更珍惜彼此
18:23 2024/03/15
再見‧枕邊人丨吳嘉儀演花癡千金搶鏡　阿七與丈夫爭吵後更珍惜彼此
葉蒨文（演員） 娛樂人物職業 演員 再見·枕邊人 開心速遞 電視劇 TVB 娛樂行業 娛樂機構