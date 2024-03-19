再見‧枕邊人｜葉蒨文性感上陣演富家女　有樣有學歷棄高薪闖娛圈【多圖】

▲ 葉蒨文在TVB劇《再見‧枕邊人》騷本錢。

在昨晚（3月18日）的一集《再見‧枕邊人》中，飾演富家女Evelyn的葉蒨文（Sophie）首度登場，更穿上超低胸造型亮相，與Alex（鄭俊弘 飾）玩相睇。

雖然Evelyn的第一印象令向來沉迷女色的Alex流晒口水，但由於Evelyn句句批評均擊中Alex要害，更提出要做身體檢查以防Alex「暗病」纏身，氣得Alex差點中途離場！

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葉蒨文：我嘅身形只會服務角色

葉蒨文受訪時透露沒有刻意為演出瘦身，亦沒有戒口，更有吃宵夜：「從來唔會控制自己食量，所以體重經常喺47至55kg （103.4至121磅）徘徊，個range 都大，變化取決於嗰排工作量同埋壓力等。」

她坦承並非瘦身不瘦胸的人，亦認為演員僅應該對角色作出身體變化，而非以貪靚為大前提：「我係一個演員，並不是美容KOL，亦唔係偶像派，我嘅身形只會服務角色，如果角色需要，先會特登去增肌或者減脂；如果套劇冇特別要求我keep身形，只要體重喺合理範圍內、唔影響我塑造角色呈現出嚟嘅形象，肥與瘦對我嚟講唔係好重要。」

葉蒨文續指，平日有做運動習慣，並認為演員定期訓練身體，對於接觸不同角色會有幫助。

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葉蒨文名校出身

葉蒨文不但外貌出眾，成績也十分優異。中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院的她，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格。

其後遠赴英國入讀名牌大學Kingston University，修讀服裝設計系學士學位，陳奕迅也是在該校畢業。

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放棄高薪

即使名校出身、擁有學霸名銜，從小對演藝充滿熱誠的Sophie，放棄高薪毅然加入娛樂圈。

她參加2016年《香港小姐競選》後順理成章加入TVB，並入讀為期3個月的演藝進修班。之後獲安排加盟處境劇《愛·回家之開心速遞》，憑「島大女神Candy」一角成功入屋。

在2020年，她於《使徒行者3》不乏泳裝及濕身性感場面，其中出水芙蓉一幕更令觀眾印象深刻。

Sophie在2021年初改簽經理人合約做「親生女」，同年底獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。

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