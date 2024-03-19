【資料外洩】南華體育會電腦伺服器遭入侵　私隱專員公署：洩約7萬人資料　

▲ 南華體育會電腦伺服器周日（17日）遭入侵。（資料圖片）

南華體育會電腦伺服器周日（17日）遭入侵，會方已報警處理。私隱專員公署指，昨日（18日）接獲南華體育會通報，資料外洩事故或涉及約7萬人，包括姓名、身份證號碼、護照號碼、地址、電郵地址、電話號碼、出生日期及相片等，並已建議相關機構盡快通知受影響人士，又已根據既定程序就事件展開調查。

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南華體育會昨晚在社交網站發聲明指，電腦伺服器遭未經授權的第三方入侵，但已即時關閉受影響電腦設備，防止會員姓名、身份證號碼及住址等資料外洩，並全面檢查及修復伺服器，暫時未發現有個人資料遭洩露。會方亦指，已啟動應急計劃，將通知受影響會員，並提醒會員應提高警覺，防範資料有機會被濫用、誤用、惡意或非法使用；另指嚴厲譴責任何形式的網絡犯罪行為，並會全力配合執法部門工作。

私隱專員公署已就事件展開調查，亦已建議會方盡快通知受影響人士。公署呼籲，受影響人士若懷疑個人資料遭外洩，可向相關機構或公署查詢或投訴，並應提高警惕，慎防個人資料被盜用，包括可考慮更改網上帳戶密碼、啟用多重認證功能，同時應留意個人電郵有否不尋常的登入記錄、審視銀行月結單，確定是否有任何未經授權的活動等。

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記者：梁凱婷