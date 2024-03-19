校長專欄丨尋求復甦的對策及機遇　陸慶濤校長：「要繁榮，必先要和平」

▲ 在安全及和平的環境下重新站起來，我們未來的主人翁們才可以有合適的環境創造美好的前景，讓香港再次繁榮！(有關學校提供)

近日，香港政府以至社會各界都討論《基本法》第二十三條立法，以針對處理香港現在面對的國家安全風險，維護國家安全。我不是就讀法律專業，我關心的是這法例能帶給香港市民的好處。

2019年「黑暴」期間，縱火、堵路、打鬥、私了、起底、煽動、砸爛物品、打警察、圍警總、嚴重破壞立法會等不敢想像的情況居然在香港這繁榮而文明的城市中發生，令人感到非常憤怒又無奈。作為普通市民，上班下班變成了難事，甚至連上街走走都要步步為營，擔心受牽連，人身安全彷彿消失了；我是有教育工作者及父親雙重身份，痛心見到不少學生及人家子女被誤導、荼毒思想，以為自己是為正義而上街「抗爭」，卻因犯法而落得被捕入獄的結果，前途盡毀。教育應該是讓人有能力分析對與錯，學習禮儀、自我管理及溝通技巧，以智慧和知識去處理問題，而不是用武力去征服他人。上述種種壞透的情況都不應該在文明的香港發生，試想想若果不是中央政府果斷推出《港區國安法》，現在的香港會是怎麼樣？

「黑暴」再加上疫情肆虐，已令香港元氣大傷，現在表面已回歸平靜，就需要努力尋求復甦的對策及機遇。我對香港仍然充滿信心，因為香港人的特質就是有堅毅的拼搏精神，從漁港演變成國際城市是有原因的，加上我們的國家實力已在世界舞台上佔有重要地位，只要把握機會，香港絕對有能力再展光芒。居安思危，我支持盡快就第二十三條立法，讓大眾能在安全及和平的環境下重新站起來，我們未來的主人翁們才可以有合適的環境創造美好的前景，讓香港再次繁榮！

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5