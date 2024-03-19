廿四節氣︱春分是濕疹復發高峰期　中醫推介3款袪濕健脾湯水食療【附食譜】

▲ 春分是濕疹復發高峰期，中醫推介3款袪濕健脾湯水食療減輕病情。（iStock圖片）

【春分2024/濕疹/濕重/春困/潮濕/湯水食譜】明天（20日）是二十四節氣中的「春分」，天氣開始回暖，雨水漸漸增多，空氣變得非常潮濕。潮濕天氣容易引起濕疹發作，TOPick整合中醫意見，推介3款湯水、食療，有助預防濕疹復發及減輕病情。

最新影片：

註冊中醫師謝紅德指出，潮濕天氣會對身體帶來不同影響，兒童最常見的就是濕疹發作，「濕重」同時亦會令小朋友容易感到困倦乏力、上堂記憶力不集中、無精打采、頭身重墜、食慾不振、大便不成形等。

謝醫師介紹了以下3款食療方，平常食用可預防濕疹復發及減輕病情。不過他提醒，每個小朋友的體質濕疹情況都不同，服用前最好先咨詢註冊中醫師意見。如為急性濕疹發作，便要找醫師診症處方合適藥物。

3款袪濕健脾食療舒緩濕疹

1.三花茶

材料：

菊花 6克

金銀花 6克

木棉花 10克

土茯苓 10克

冰糖 適量

做法：

材料洗淨入杯

開水沖泡代茶飲

功效：清熱祛濕、散風解毒。適合嘴唇紅、手足心發熱，總是很「熱氣」的兒童。

禁忌：蠶豆病（G6PD缺乏症）兒童不可用金銀花，可用雞蛋花6克代替。

2. 二豆祛濕粥

材料：

綠豆 15克

白扁豆 15克

粳米 30克

做法：

材料下鍋，加適量水

大火燒開後轉小火

煮約40分鐘即可分次服用

功效：健脾祛濕，清熱解毒。適合濕熱較重的濕疹兒童，伴有食欲不振、大便稀薄臭穢等脾胃虛弱症狀。

3.佛手石菖蒲烏雞湯

材料：

佛手 8克

石菖蒲 5克

烏雞 半隻

做法：

材料下鍋，加約5碗水

大火燒開後轉小火煲1小時，撇油去渣

每天1次，每次飲小半碗，可視情況連飲3天

功效：化濕和胃，養胃固本。適合頑固性濕疹的兒童，脾胃虛弱，消化功能差，容易濕滯或食積的兒童。

謝醫師囑咐各位家長，當小朋友有濕疹時，應清淡飲食，避免暴飲暴食導致積食，損傷脾胃，慎吃寒涼生冷、刺激性強的食物，少食多餐七分飽，按需餵養。

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳