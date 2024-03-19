廿四節氣︱春分是濕疹復發高峰期 中醫推介3款袪濕健脾湯水食療【附食譜】
【春分2024/濕疹/濕重/春困/潮濕/湯水食譜】明天（20日）是二十四節氣中的「春分」，天氣開始回暖，雨水漸漸增多，空氣變得非常潮濕。潮濕天氣容易引起濕疹發作，TOPick整合中醫意見，推介3款湯水、食療，有助預防濕疹復發及減輕病情。
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註冊中醫師謝紅德指出，潮濕天氣會對身體帶來不同影響，兒童最常見的就是濕疹發作，「濕重」同時亦會令小朋友容易感到困倦乏力、上堂記憶力不集中、無精打采、頭身重墜、食慾不振、大便不成形等。
謝醫師介紹了以下3款食療方，平常食用可預防濕疹復發及減輕病情。不過他提醒，每個小朋友的體質濕疹情況都不同，服用前最好先咨詢註冊中醫師意見。如為急性濕疹發作，便要找醫師診症處方合適藥物。
3款袪濕健脾食療舒緩濕疹
1.三花茶
材料：
- 菊花 6克
- 金銀花 6克
- 木棉花 10克
- 土茯苓 10克
- 冰糖 適量
做法：
- 材料洗淨入杯
- 開水沖泡代茶飲
功效：清熱祛濕、散風解毒。適合嘴唇紅、手足心發熱，總是很「熱氣」的兒童。
禁忌：蠶豆病（G6PD缺乏症）兒童不可用金銀花，可用雞蛋花6克代替。
2. 二豆祛濕粥
材料：
綠豆 15克
白扁豆 15克
粳米 30克
做法：
- 材料下鍋，加適量水
- 大火燒開後轉小火
- 煮約40分鐘即可分次服用
功效：健脾祛濕，清熱解毒。適合濕熱較重的濕疹兒童，伴有食欲不振、大便稀薄臭穢等脾胃虛弱症狀。
3.佛手石菖蒲烏雞湯
材料：
- 佛手 8克
- 石菖蒲 5克
- 烏雞 半隻
做法：
- 材料下鍋，加約5碗水
- 大火燒開後轉小火煲1小時，撇油去渣
- 每天1次，每次飲小半碗，可視情況連飲3天
功效：化濕和胃，養胃固本。適合頑固性濕疹的兒童，脾胃虛弱，消化功能差，容易濕滯或食積的兒童。
謝醫師囑咐各位家長，當小朋友有濕疹時，應清淡飲食，避免暴飲暴食導致積食，損傷脾胃，慎吃寒涼生冷、刺激性強的食物，少食多餐七分飽，按需餵養。
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責任編輯：王明芳