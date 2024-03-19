【美斯失場】黃鳳嫺：退款一半及要求撤投訴合理　建議消費者接受安排

▲ 消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片）

今年2月4日在香港大球場舉行的國際邁阿密表演賽，阿根廷球王美斯沒有出場，引起入場球迷不滿。主辦方Tatler Asia昨日（18日）宣布，經官方票務平台Klook退回門票一半款項。消委會總幹事黃鳳嫺表示，今早（19日）在電台節目表示，過去一直與主辦方進行調停，認為退款50%是合理的安排。

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黃鳳嫺指，主辦單位的處理方法可以接受，因比賽和表演均已順利進行，較難使用全數退款的方法處理今次的爭議，獲退款一半已經是不錯的安排。主辦單位要求接受退款的人士放棄向第三方，如銀行進行申索，黃鳳嫺認為要求合理，因受影響人士沒有理由一邊接受退款，另一邊廂又要提告。她指，不屬條款中的「第三方」，曾在消委會投訴不會影響投訴人接受退款，建議消費者接受安排，盡快取回款項。

她又指，消委會一向不鼓吹市民購買俗稱「黃牛」的炒賣門票，因消費者不是直接在官方票務平台進行交易，風險會轉嫁在購買「黃牛」的消費者上，購買二手飛或「黃牛飛」的人士，可能不獲退款。這類門票一旦出現爭議，最終要主動與「黃牛」聯絡和交接，才有機會取回退款項。

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記者：吳穎嵛