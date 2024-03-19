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【黎智英案】李宇軒稱經介紹認識Mark Simon　李供稱就眾籌曾墊支270萬

社會 13:23 2024/03/19

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壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（19日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，在2019年8月，美國參議員斯科特（Rick Scott）來港時，為了與斯科特會面，他經陳梓華介紹黎的助手Mark Simon。另外，李供稱曾就「G攬」眾籌墊支約270萬元。

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案件今踏入第48天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒第5天出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方作主問。

控方續就2019年8月發起的「G攬」眾籌活動提問，並展示一系列與活動相關的電郵，當中涉及李、同案被告陳梓華及眾籌平台「GoFundMe」職員的電郵往來；控方另展示一則由日本經濟新聞傳送予李及前眾志成員周庭的電郵，當中稱「Make sure make payment tomorrow （請確認於明天付款）」。

李昨日證供曾提及「G攬」眾籌活動中需要「有錢人」銀行戶口收取眾籌，李今供稱，他於2019年9月7日撰寫予「GoFundMe」職員郵件，因「G攬」團體找來的首位「有錢人」未能收取眾籌款項，於是要更換第二位「有錢人」收款。

李續指，以他所知，「T（即陳梓華）嗰邊」會有人成為收款人，李後來得知第二位「有錢人」即是黎的助手Mark Simon，李亦於9月17日曾以電郵向「GoFundMe」職員表示將由Mark Simon收款。控方展示的電郵內容顯示，李於9月10日曾發電郵予「GoFundMe」職員，問及可否由有限責任公司（LLC）作為收款人。

李供稱，在2019年8月，美國參議員斯科特（Rick Scott）來港時，為了與斯科特會面，陳曾介紹黎的助手Mark Simon予他認識，3人曾透過WhatsApp 對話，但後來李只與陳聯絡，李供稱曾與陳一方於9月間討論以LLC管理眾籌款項。李又指曾就「G攬」眾籌墊支約270萬元。

聆訊今午（19日）續。

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記者：梁錦麟

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