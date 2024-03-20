新品速報︳SKECHERS新款健步鞋　獨有鞋墊經12萬次足部掃描研發

▲ 代言的李佳芯，示範各種新鞋款，可配合運動上的各種需要。（相片由品牌提供）

美國運動及休閒鞋履品牌SKECHERS將創新科技融入鞋履之中，除著得舒適更不失時尚。甫踏入2024年，SKECHERS首季便發布了多款GO WALK健步鞋款式，為Workout Walker、Distance Walker及 Speed Walker三個皇牌健步鞋款增添更多色系，系列經過長時間研究並配合先進技術，滿足不同用家於運動上的各種需要。

重量分散能緩衝

WALK Workout Walker系列配備了經足科醫師認可的SKECHERS Arch FitR 專利鞋墊技術，乃是經過20 年的數據和12 萬次足部掃描所得的科研結晶，提供拱形支撑外，更可靈活拆卸，達至重量分散及緩衝效果。

▲ 配備專業跑鞋科技的全能型健步鞋SKECHERS GO WALK Workout Walker。（相片由品牌提供）

中底則以Hyper BurstR超臨界發泡科技材質製成，具有超強回彈緩震效果，而且具備超輕量、長久耐用度與強韌等特性。加上獨有的Hyper Arc四段式律動弧形科技，讓每一步的動能轉換更為流暢，令雙腳更舒適。

2吋鞋跟高承托力

▲ 長距離步行首選SKECHERS GO WALK Distance Walker。（相片由品牌提供）

長距離步行首選是Distance Walker鞋款，特厚的2英吋的鞋跟，提供極佳的承托力與穩定性，是特別為長時間步行的用家而設的專屬鞋履；同樣有可拆卸的Arch FitR 鞋墊、高階跑鞋專用的Hyper BurstR 緩震中底、Hyper Arc四段式律動弧形科技，以及GoodyearR橡膠外底，集舒適科技、創新設計和專業級性能於一身，即使長時間穿着依然感到舒適自在。

急步行一族之選

▲ 承托與靈活兼備的急步行專用鞋履SKECHERS GO WALK Speed Walker。（相片由品牌提供）

相比健步行，急步行屬於中等強度且低撞擊性的帶氧體能活動，適合各類人士鍛練身體，而配備了1.5英寸鞋跟的Speed Walker是急步行最佳選擇！除了同樣配備可拆卸的鞋墊、緩震中底與四段式律動弧形科技外，鞋底厚度及材質兼顧急步行所需要的承托與靈活，外底更是GoodyearR橡膠外底，進一步提升抓地力及穩定性，鍾愛急步行一族十分適合。

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記者：周美好