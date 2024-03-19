守護地球｜LINE FRIENDS meets CATALOG 　攜手推首個永續時尚迷你系列

▲ LINE FRIENDS meets CATALOG - Loves Our Green Planet！

「LINE FRIENDS meets CATALOG - Loves Our Green Planet」，是CATALOG以「LINE FRIENDS x WWF-Hong Kong綠色聯萌」的首個盟友身分推出的首個永續時尚迷你系列！系列提供可持續發展時裝的選擇，讓大家擁有萌萌動力去實踐「以生活態度守護生態」的可持續生活方式，並結合CATALOG 的時尚設計與 LINE FRIENDS 的可愛元素，以及 「LINE FRIENDS X WWF-Hong Kong 綠色聯萌」的環保理念，打造出的永續時尚迷你系列。

每一款單品都經過精心設計，採用可持續材料和製造工藝，將對生態環境的影響減到最少。

為響應 3月23日「Earth Hour 地球一小時」活動，CATALOG將把永續時尚迷你系列商品扣除成本後的收益，以「LINE FRIENDS x WWF-Hong Kong綠色聯萌」盟友的名義，全數捐贈給 WWF-Hong Kong 作管理香港米埔自然保護區及濕地保育工作用途。這次合作不僅是時尚品牌與國際IP及綠色團體的跨界合作，更是對可持續時尚的共同諾。

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永續時尚迷你系列中包括印花圖案Tee 、天然大豆蠟燭以及環保袋，既實用又可愛。CATALOG希望通過與 LINE FRIENDS和 WWF-Hong Kong的這個合作，引領時尚界向更環保、更可持續性的方向邁進，為地球盡一份心力。系列中的天然大豆蠟燭將於 2024年 3 月 14 日於 CATALOG 網店率先預訂，其他時尚單品亦於 2024 年 3 月 14 日正式登陸指定門市及網店，讓你盡情選購！

系列服飾以 LINE FRIENDS BROWN（熊大）和 CONY（兔兔）加上綠色地球 Green Life 作設計靈感，推出黑白兩色印花圖案Tee。衣服的物料採用了全球有機紡織品標的純天然無污染有機棉花，確保產品在無污染環境的情況下製造。

而在衣服的吊牌設計上，我們選用了雞冠花種子設計，大家可以將吊牌種出美麗的雞冠花，以達至可持續理念。最後在產品包裝方面，使用了水溶性物質，這種材料不僅能夠作為堆肥使用，還能夠進行生物降解，對環境非常安全。服飾系列致力於減少對環境的影響，並通過採用環保材料，將可持續發展理念融入到每個細節中。

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另外，永續時尚迷你系列亦推出不同的生活週邊單品。首先有 LINE FRIENDS 與 CATALOG 環保袋，設計上加入了 LINE FRIENDS BROWN（熊大）和SALLY（莎莉）並配合 Plant The Tree主題。環保袋採用了環保物料，並符合全球回收標準 (Global Recycled Standard, GRS) 的要求。深知塑膠袋對環境造成的傷害，因此系列致力於提供可替代的環保選擇。

LINE FRIENDS 與 CATALOG 環保袋以回收材料為基礎製作，並通過符合 GRS 標準的認證，確保其可追溯性和環境友善性。使用 LINE FRIENDS 與 CATALOG 環保袋可以輕鬆購物同時減少對塑膠的使用，為地球盡一份心力。

另外，LINE FRIENDS 與 CATALOG特別為注重生活品味的各位推出了 LINE FRIENDS BROWN（熊大）天然大豆蠟燭，以環保的角度為大家打造出符合個人品味和氛圍的生活方式，為您的空間增添溫暖和舒適。

這款蠟燭的外觀設計採用了可愛的 LINE FRIENDS BROWN（熊大）立體造型，而蠟燭本體則使用天然大豆材料製造，並且不添加任何香味，因此大家所聞到的香味都來自於大豆本身。此外，天然大豆蠟燭的燃燒時間較長，並且具有良好以及較長的除臭效果。同時天然大豆蠟燭有較低的熔點，使用起來非常安全。它不含有害物質，燃燒時也不會產生黑煙，非常適合有寵物或小孩的家庭使用。

永續時尚迷你系列致力於提供環保、永續又可愛的選擇，同時注重品質和生活品味，相信每位都可以透過選擇可持續環保產品來改善生活，並對環境做出積極貢獻。

系列於以下 CATALOG 門市及網店有售：

1. 新界元朗元朗廣場G/F., 35-36 號舖

2. 九龍旺角朗豪坊6樓02-05號舖

3. 九龍觀塘APM創紀之城5期1樓L1-12號舖

4. 新界沙田新城市廣場一期5樓513號舖

5. 新界大埔大埔超級城B區2樓279號舖

6. 新界將軍澳唐賢街9 號 PopCorn 1樓 F49 號舖

7. 新界葵芳新都會廣場1樓121 號舖

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責任編輯：李惠儀