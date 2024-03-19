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時尚推介｜KANGOL 2024春夏時尚男女帽飾系列　展現非凡英倫編織工藝 

休閒消費 17:27 2024/03/19

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KANGOL 2024春夏時尚男女帽飾系列！

英國經典帽飾品牌KANGOL為頌揚創意的自由和表達，遂以「Creative Reset」為2024年春夏系列主題，將故有的想法及元素打破，突破常規，以鮮明而大膽的手法重新詮釋Z世代的次文化，將標誌著反叛、DIYW（Do It Your Way）做自己、盡力活得璀璨絢麗的Y2K精神表露無遺。

同時，KANGOL認為每件事物的存在必須具備充分理由，拒絕為設計而設計，於是把這種可持續理念融入系列當中，並以循環再造及地球有善的再生物料製作帽飾，成就出時尚與環保共融的潮流單品。顏色方面，設計師繼續沿用秋冬的冰川色、海洋藍綠色、蔓越莓色和數碼薰衣草色作為今季的主打顏色，並以全新的硫磺青黃色、菠蘿黃色及辣椒紅色來展現夏日澎湃的力量。

非凡的針織工藝一向是KANGOL最具魅力的基因之一，品牌以Tropic透氣網狀聚酯纖維混紡布料為基礎，推出五款全新的針織圖案，並注入多款簽名式帽款之中。

首推「Color Burst Ventair」，是一款三色混合漸變的針織圖案；物料選用了Tropic混合再生聚酯纖維，透氣度高，是一款適合夏天的面料；帽款上繡有綑邊K-roo袋鼠標誌；備有灰黑色、米啡色、牛仔布色及粉紅色四款，應用於507鴨舌帽、Spacecap棒球帽及Casual鐘型帽三款帽型之上，每件單品的顏色變化都是獨一無二，極具獨特性。

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「League」是一款三色條紋提花針織圖案，其設計靈感來自充滿英倫校園風的大學生羊毛外套；物料選用了品牌經典的Tropic、Bermuda毛巾布料、以及再生聚酯纖維混合而成，賦予帽子柔軟而豐富的手感；帽款上載有綑邊K-roo袋鼠標誌；備有冰川色配米色及白色條子、星空藍色配綠色及白色條子、以及黑色配灰色及白色條子三種顏色，應用於507鴨舌帽及Casual鐘型帽之上；適合配搭休閒文青造型，吸睛度滿分。

「Roll Em 」是一款充滿玩味的提花針織圖案，上面載有三粒骰子，其設計靈感來自撲克牌遊戲，細看之下就會發現不同骰子都會組合成「38」或「83」，象徵品牌成立年份「1938」以及創立K-roo袋鼠圖案作為品牌標誌的年份「1983」的獨特意義；物料以品牌經典的Tropic、Bermuda毛巾布料、以及再生聚酯纖維混合而成，締造柔軟而透氣的質感；備有燕麥色及硫磺青黃色兩種，並應用於504鴨舌帽及Spacecap棒球帽之上；帽款散發出玩味戲謔感覺，最適合充滿個性而富幽默感的你。

「Diagonal Stripes」是一款充滿復古民族味道的四色斜條紋提花針織圖案，物料以品牌經典的Tropic、Bermuda毛巾布料、以及再生聚酯纖維混合而成，展露柔軟而透氣的特色；左側付有KANGOL標誌；備有三款顏色，分別是蔓越莓色、灰色及深藍色；應用於507鴨舌帽及Bucket漁夫帽之上，用作配搭復古文青造型或型格民族風造型就最適合不過。

「Geo Board」是一款四色迷你幾何格紋的提花針織圖案，帶有60至70年代的復古氣息；物料以今季主打的Tropic、Bermuda毛巾布料、以及再生聚酯纖維混合而成，帶有透氣而通風的特色，即使夏天亦能著用；帽款繡上了綑邊K-roo袋鼠標誌；備有數碼薰衣草色及菠蘿黃色兩款，應用在Beret貝雷帽、504鴨舌帽及Bin漁夫帽之上；配以休閒淨色Tee、恤衫、裙或褲子，就能讓你輕鬆成為時尚焦點。

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KANGOL今季推出了兩款全新帽款，分別為Wavy Convertible Bucket漁夫帽及Wavy Convertible Baseball棒球帽，兩者均採用了霧面聚酯布料，上面載有防水塗層，戴著參加戶外音樂節或野外露營也不擔心下雨；內籠設有排汗網狀吸汗帶，適合炎夏著用；帽子正面載有波浪3D字體效果的Kangol刺繡標誌，充滿街頭玩味元素；棒球帽背面設有索帶，可調節帽子的鬆緊。漁夫帽的帽簷下為撞色設計，帽子設有啪鈕，可隨意把帽簷扣上，將撞色的設計顯露出來；棒球帽下方除帽舌位置外，其餘位置增添了帽簷，帽簷下同樣注入撞色設計，可扣上啪鈕把撞色部分展示出來，一帽兩著，百搭又易襯，輕易打造出搶眼的街頭嘻哈風。

KANGOL亦將不同質感的布料及單色注入經典帽型之中，將鮮明奪目的辣椒紅色Bamboo竹纖維混紡布料注入經典的507鴨舌帽、Hawker報童帽、Jax Beret貝雷帽、Mowbray紳士帽及Adj Spacecap棒球帽，展現活力開朗的個性；亦將啡色、蔓越莓色、橙色、軍綠色、黑色及紮染布料注入Jungle、Bucket及Fisherman漁夫帽之上，讓你打造充滿時尚感的戶外造型；

另外亦有洗水棉質布料、防水Tyvek®布料及Bermuda毛巾布料等應用於鐘型帽、貨車帽、漁夫帽及鴨舌帽之上，讓你輕鬆演繹春夏造型。

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責任編輯：李惠儀

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