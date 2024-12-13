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升學就業｜選錯科等於斷送錢途一世？　美國研究：2大學科終身收入最低

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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美國研究指出，讀呢個學科的「終身薪酬回報率」最低，只有5%至9%的回報率在社會難翻身。

【升學就業】不少大學生視選科為長期投資，會考慮日後的薪酬金額。美國一項新研究指出，2大學科的「終身薪酬回報率」最低，在社會難翻身，只有5%至9%的回報率，這些上榜學科更是香港熱門學系之一。而「終身薪酬回報率」最高的榜首學科年薪高達470萬，回報率達到13%。

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升學就業｜大學學位值得投資

根據美媒《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）2月發布的最新數據顯示，美國全職工作的大學應屆畢業生，年薪比高中學歷的人高出2.4萬美元（約$187,000港元），故得出「學位是件值得投資」的結論。

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升學就業｜報酬率工程學最高

美國一篇有關攻讀10大類主修大學學位的內部報酬率（IRRs）研究，刊登於最新一期的《美國教育研究期刊》（American Educational Research Journal）。研究發現主修工程學與電腦科學的報酬率最高，回報率達到13%，其次則是商學、醫學、數學與科學。

而最低報酬率則為人文、藝術與教育學位，當中男性約5%，女性約8到9%。紐約大學研究高等教育的教授、研究作者之一的Liang Zhang表示，大學學位的報酬率比股票市場還高，但差距仍然受到各類選科影響。因此，儘管美國大學入學率下降，但整體而言，高等教育的益處仍無法抹滅。

同場加映：教資會調查——香港8大畢業生薪酬比較

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升學就業｜學科限制整個職涯收入

另外，2021年美國喬治城大學（Georgetown University）教育與勞動力中心曾發布一份研究稱，擁有學士學位者在職涯中的平均收入為280萬美元（約$2190萬港元）比高中文憑者的160萬美元（約$1251萬港元）平均高出75%。

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升學就業｜學系與終身收入掛鉤

主修領域的差異影響大學生的平均起薪點，以至整個職業生涯的收入。研究指出取得學士學位的大學生中，主修建築與工程的畢業生平均終身收入最高，介乎2.6百萬美元（約2千萬港元）至5.1百萬美元（約4千萬港元），其次為醫學、商業領域。

另一方面，教育系位於榜尾，平均終身收入介乎1.5百萬美元（約1.2千萬港元）至2.7百萬美元（約2.1千萬港元），遠低於榜首的建築與工程系，其他終身收入較低的學科為心理學、社工，以及藝術領域。

根據美國社區調查（ACS）於2009-2019年，喬治城大學教育中心美國人口普查局的勞動分析，25至64歲持有學士學位的工作者，由高至低列舉終身收入差距。

學士學位科目最低終身收入
（百萬美元）		終身收入中位數
（百萬美元）		最高終身收入
（百萬美元）
建築與工程 2.63.85.1
計算機、統計和數學 2.43.64.9
商業 2.03.04.4
物理科學 2.02.94.3
健康2.12.93.8
社會科學 1.92.84.4
生物學與生命科​​學1.92.84.0
傳播與新聞學1.82.74.1
農業和自然資源1.82.63.7
法律與公共政策1.82.63.7
工業藝術、消費服務與娛樂1.72.53.7
人文與文科1.72.43.7
藝術1.62.33.5
心理學與社會工作 1.62.23.2
教育 1.52.02.7

同場加映：教資會調查——香港各學科畢業生薪酬

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