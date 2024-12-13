升學就業｜選錯科等於斷送錢途一世？　美國研究：2大學科終身收入最低

▲ 美國研究指出，讀呢個學科的「終身薪酬回報率」最低，只有5%至9%的回報率在社會難翻身。

【升學就業】不少大學生視選科為長期投資，會考慮日後的薪酬金額。美國一項新研究指出，2大學科的「終身薪酬回報率」最低，在社會難翻身，只有5%至9%的回報率，這些上榜學科更是香港熱門學系之一。而「終身薪酬回報率」最高的榜首學科年薪高達470萬，回報率達到13%。

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升學就業｜大學學位值得投資

根據美媒《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）2月發布的最新數據顯示，美國全職工作的大學應屆畢業生，年薪比高中學歷的人高出2.4萬美元（約$187,000港元），故得出「學位是件值得投資」的結論。

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升學就業｜報酬率工程學最高

美國一篇有關攻讀10大類主修大學學位的內部報酬率（IRRs）研究，刊登於最新一期的《美國教育研究期刊》（American Educational Research Journal）。研究發現主修工程學與電腦科學的報酬率最高，回報率達到13%，其次則是商學、醫學、數學與科學。

而最低報酬率則為人文、藝術與教育學位，當中男性約5%，女性約8到9%。紐約大學研究高等教育的教授、研究作者之一的Liang Zhang表示，大學學位的報酬率比股票市場還高，但差距仍然受到各類選科影響。因此，儘管美國大學入學率下降，但整體而言，高等教育的益處仍無法抹滅。

同場加映：教資會調查——香港8大畢業生薪酬比較

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升學就業｜學科限制整個職涯收入

另外，2021年美國喬治城大學（Georgetown University）教育與勞動力中心曾發布一份研究稱，擁有學士學位者在職涯中的平均收入為280萬美元（約$2190萬港元）比高中文憑者的160萬美元（約$1251萬港元）平均高出75%。

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升學就業｜學系與終身收入掛鉤

主修領域的差異影響大學生的平均起薪點，以至整個職業生涯的收入。研究指出取得學士學位的大學生中，主修建築與工程的畢業生平均終身收入最高，介乎2.6百萬美元（約2千萬港元）至5.1百萬美元（約4千萬港元），其次為醫學、商業領域。

另一方面，教育系位於榜尾，平均終身收入介乎1.5百萬美元（約1.2千萬港元）至2.7百萬美元（約2.1千萬港元），遠低於榜首的建築與工程系，其他終身收入較低的學科為心理學、社工，以及藝術領域。

根據美國社區調查（ACS）於2009-2019年，喬治城大學教育中心美國人口普查局的勞動分析，25至64歲持有學士學位的工作者，由高至低列舉終身收入差距。

學士學位科目 最低終身收入

（百萬美元） 終身收入中位數

（百萬美元） 最高終身收入

（百萬美元） 建築與工程 2.6 3.8 5.1 計算機、統計和數學 2.4 3.6 4.9 商業 2.0 3.0 4.4 物理科學 2.0 2.9 4.3 健康 2.1 2.9 3.8 社會科學 1.9 2.8 4.4 生物學與生命科​​學 1.9 2.8 4.0 傳播與新聞學 1.8 2.7 4.1 農業和自然資源 1.8 2.6 3.7 法律與公共政策 1.8 2.6 3.7 工業藝術、消費服務與娛樂 1.7 2.5 3.7 人文與文科 1.7 2.4 3.7 藝術 1.6 2.3 3.5 心理學與社會工作 1.6 2.2 3.2 教育 1.5 2.0 2.7

同場加映：教資會調查——香港各學科畢業生薪酬

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