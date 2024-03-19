升學就業｜選錯科等於斷送錢途？ 美國研究：2大學科畢業薪酬最低難翻身
不少大學生視選科為長期投資，會考慮日後的薪酬金額。美國一項新研究指出，2大學科的「終身薪酬回報率」最低，在社會難翻身，只有5%至9%的回報率，這些上榜學科更是香港熱門學系之一。而「終身薪酬回報率」最高的榜首學科年薪高達470萬，回報率達到13%。
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大學學位值得投資
根據美媒《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）2月發布的最新數據顯示，美國全職工作的大學應屆畢業生，年薪比高中學歷的人高出2.4萬美元（約$187,000港元），故得出「學位是件值得投資」的結論。
報酬率工程學最高
美國一篇有關攻讀10大類主修大學學位的內部報酬率（IRRs）研究，刊登於最新一期的《美國教育研究期刊》（American Educational Research Journal）。研究發現主修工程學與電腦科學的報酬率最高，回報率達到13%，其次則是商學、醫學、數學與科學。
而最低報酬率則為人文、藝術與教育學位，當中男性約5%，女性約8到9%。紐約大學研究高等教育的教授、研究作者之一的Liang Zhang表示，大學學位的報酬率比股票市場還高，但差距仍然受到各類選科影響。因此，儘管美國大學入學率下降，但整體而言，高等教育的益處仍無法抹滅。
學科限制整個職涯收入
另外，2021年美國喬治城大學（Georgetown University）教育與勞動力中心曾發布一份研究稱，擁有學士學位者在職涯中的平均收入為280萬美元（約$2190萬港元）比高中文憑者的160萬美元（約$1251萬港元）平均高出75%。
學系與終身收入掛鉤
主修領域的差異影響大學生的平均起薪點，以至整個職業生涯的收入。研究指出取得學士學位的大學生中，主修建築與工程的畢業生平均月薪最高，介乎2.6萬美元至5.1萬美元，計算最高年薪可高達61.2萬美元（約$479萬港元），其次為醫學、商業領域。
另一方面，教育系位於榜尾，平均月薪介乎1.5萬美元至2.7萬美元，是平均月薪最低的學系，最高年薪僅32.4萬美元，遠低於榜首的建築與工程系，其他平均月薪較低的學科為心理學、社工，以及藝術領域。
根據美國社區調查 （ACS）於2009-2019 年，喬治城大學教育中心美國人口普查局的勞動分析，25至64歲持有學士學位的工作者，由高至低列舉終身收入差距。
|學士學位科目
|最低終身收入（美元）
|終身收入中位數（美元）
|最高終身收入（美元）
|建築與工程
|2.6萬
|3.8萬
|5.1萬
|計算機、統計和數學
|2.4萬
|3.6萬
|4.9萬
|商業
|2萬
|3萬
|4.4萬
|物理科學
|2萬
|2.9萬
|4.3萬
|健康
|2.1萬
|2.9萬
|3.8萬
|社會科學
|1.9萬
|2.8萬
|4.4萬
|生物學與生命科學
|1.9萬
|2.8萬
|4萬
|傳播與新聞學
|1.8萬
|2.7萬
|4.1萬
|農業和自然資源
|1.8萬
|2.6萬
|3.7萬
|法律與公共政策
|1.8萬
|2.6萬
|3.7萬
|工業藝術、消費服務與娛樂
|1.7萬
|2.5萬
|3.7萬
|人文與文科
|1.7萬
|2.4萬
|3.7萬
|藝術
|1.6萬
|2.3萬
|3.5萬
|心理學與社會工作
|1.6萬
|2.2萬
|3.2萬
|教育
|1.5萬
|2萬
|2.7萬
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責任編輯：王明芳