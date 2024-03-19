納米單位｜港漂女月租$6000西環劏房　64呎單位連廚房+乾濕分離浴室

▲ 港漂女月租$6000住西環64呎劏房，單位連廚房和乾濕分離浴室。（《香港愛情故事》劇照）

【劏房/納米樓/港漂】香港地少人多，不少人為了有「瓦遮頭」，都會選擇租住一間幾十呎的劏房。近日，一名網民於社交平台上分享一段「港漂女在香港以$6000月租64呎單位」的影片。片中可見，單位雖小，但「五臟俱全」，獨立廚房、乾濕分離浴室及儲物櫃等應有盡有。不過，一眾內地網民為單位間格而感到詫異，直呼「這不就是住在廁所裡嗎」？

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近日，一名網民以「在香港6平米的房子月租竟然要6000？」為題，分享一段港漂女在港租住一間64呎劏房的影片。該名港漂女來自東北，2022年留學申請來港，現時於香港大學修讀會計碩士課程，課程原定為時一年，但她選擇休學一年，利用Gap Year（休學年）在香港的公司實習，累積工作經驗。

64呎劏房 「五臟俱全」附廚房獨立洗手間

從影片中可見，該名港漂女在西環以$6000月租一間僅6平方米（約64呎）的劏房單位。從大門進去，兩旁已是洗手間和廚房，在廚房處擺放了洗衣機、雪櫃等家電，也設有廚櫃、儲物櫃，以及一些廚房用具，如電煮鍋、電熱水煲、氣炸鍋等。

而廁所位置則設置了乾衣機，也利用浴簾，將浴室和洗手台分隔開，以做到「乾濕分離」的效果。房間最入面擺放了一張睡床，已佔據房內空間一半，同時也有衣櫃和一扇小窗。

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單位雖小，但港漂女依然花了些許心思，在牆上掛上壁畫和燈飾作點綴，增添溫馨感。被問到是否習慣香港生活時，她就指自己曾在澳門修讀四年大學課程，港澳兩地生活環境相近，所以尚算習慣。她也表示，因為香港提供較多的發展機會，因此欲在完成研究生課程後留港發展。

內地網民震驚單位大小如「廁所」

影片一出，引起不少內地網民熱烈討論，有部分網民指單位雖小，不過在香港能有獨立衛浴和廚房實屬難得，加上家具齊全，以香港的租金價格來說，性價比也算是不錯。然而，也有網民對狹小的居住環境和格局表示震驚，表示「在內地相當於住進了廁所」、「住這麼小的我可能要瘋！感覺超壓抑了」、「香港的居住條件真的是對一般人不太友好，主要是太小太小了」。

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責任編輯：王明芳