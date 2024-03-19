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醫療資源｜港男入公立醫院探病　見病房迫爆患者感慨：仲衰過第三世界

健康資訊 17:07 2024/03/19

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港男入公立醫院探病，見病房迫爆患者有所感慨。

香港醫療資源短缺問題嚴重，有網民最近在社交平台分享，自己前往荔枝角瑪嘉烈醫院探病時，意外目睹病房內人滿為患的情形，住院的年長患者多到要睡在走廊，令他慨嘆「仲衰過第三世界」，亦意外引起一眾網民共鳴，留言熱烈討論。

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一名男網民周日（17日）在Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發帖，指自己當日在瑪嘉烈醫院探病，在見到病房的情景時很震撼，形容「仲衰過第三世界」：

啲住院嘅老人家一個二個就咁瞓係條走廊，床位已經加到擺無可擺，瑪嘉烈都係咁，相信屯門、聯合呢啲常滿醫院更加不敢想像，再諗起嗰啲動不動就幾百萬幾千萬嘅打卡心心同光蛋，就覺得香港人真係好淒涼。

帖文引來眾多網民留言討論，有網民稱「幾十年前已經係咁啦」；亦有網民分享自己爸爸入院經歷。該名網民稱父親上周留醫博愛醫院，其後轉往屯門醫院：「第一次去屯門，嗰種混亂感，好似打緊仗咁，環境好惡劣，入住幾日後，病房冇咁緊張，先似番個病房，但基本想揾啲熱水洗下老人家臉都冇，老人家之前入仁濟，對比下，直頭五星级酒店」。

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責任編輯：羅嘉欣

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