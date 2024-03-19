愛協9萬呎青衣中心啟動　本周六舉行首個領養日+寵物市集

▲ 全新青衣中心全面升級領養設施，每年將能額外照顧 1,200 隻待家動物，包括貓、狗及珍禽異獸等。(愛協提供)

上星期愛護動物協會（愛協）紀念成立百年的青衣中心開幕，全新中心樓高五層，佔地超過 93,000 平方呎，除設有新界區最大型的動物醫院，及本港首個以動物知識及福利為主題的沉浸式課室，亦全面升級領養設施及寵物友善共享空間，大幅增加可接收及治療的動物數量。

▲ 建於山坡的青衣中心背靠綠油油的叢林，如將大自然美景帶到中心洗滌身心靈。

位於青衣的「愛護動物協會賽馬會百周年中心」落成，是協會推動動物福利及人寵共融百多年來的重要里程碑。中心並配備新界最大型的動物醫院，亦是愛協動物福利和教育外展工作的重要基地。

青衣中心引入了先進的技術，包括香港首個以動物福利為主題的沉浸式互動教室。其中動物領養部佔地逾 8,000 呎，能接收更多有需要的動物並為牠們尋家，另有14,000呎空間撥作動物生育控制及其他福利計劃之用，冀進一步減少流浪動物的數量。

▲ 簡約風的動物構圖遍佈色彩繽紛的外牆。

現時愛協收到不少與新界區動物問題有關的求助電話，青衣中心的地理位置，正好能讓愛協督察更快趕往現場為動物提供援助，大大縮短回應求助的時間。

新界區最大型動物醫院

青衣中心設有新界區最大型的動物醫院，其手術室及病房區域佔地達16,500呎，預計於今年下半年投入服務。為了讓區內寵物及流浪動物提供全面的醫療服務，並添置最先進的醫療設備，包括完善的化驗室、牙科 X 光、超聲波儀器等，另外亦會提供針灸、中獸醫及物理治療服務等。

除了醫療和照料，培育下一代尊重和愛護所有動物的，深入了解動物的需要和感受的教育工作亦十分重要。

中心設有4個課室，包括香港首個以動物福利為主題的「SPCA 護動學堂」，透過不同的動畫場景，為幼稚園低班至小學四年級的學童帶來270度沉浸式的學習體驗。同時可通過感測儀器與場景互動，提升對各種動物及福利議題的認識。

▲ 以動物福利為主題的沉浸式「SPCA 護動學堂」。

此外，中心亦提供不少寵物友善空間及設施，包括坐擁海景的寵物友善天台、設備完善的會議室、寵物美容專區、零售專區。而青衣領養中心已全面開放，歡迎市民於周一至周日辦公時間探訪待家動物。

本周六（23號）並會舉行第一個領養日及寵物市集。香港寵物巴士企劃99bus亦將提供狗狗友善接駁巴士服務往返愛協青衣中心。

▲ 提供一系列的護理服務，包括「全套專業美容服務」及耳朵清潔等單項服 務。

由於中心位於青衣，更方便寵主在赴機場場才帶寵物到來託養，團隊除提供所需的醫療支援，主人亦可於寄養期間預約美容服務（逢星期一、三及隔個星期日），讓愛寵漂漂亮亮的跟主人回家。狗隻寄養服務將於3月下旬正式投入服務。

領養日及寵物市集

日期：3月23日 （星期六）

時間：上午11時至下午5時

地點：青衣長輝路38號 (愛護動物協會賽馬會百周年中心)

免費登記入場：bit.ly/3TgZHS4

記者:ERIC