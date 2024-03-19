  • 23°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 16:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

愛協9萬呎青衣中心啟動　本周六舉行首個領養日+寵物市集

休閒消費 14:24 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

全新青衣中心全面升級領養設施，每年將能額外照顧 1,200 隻待家動物，包括貓、狗及珍禽異獸等。(愛協提供)

上星期愛護動物協會（愛協）紀念成立百年的青衣中心開幕，全新中心樓高五層，佔地超過 93,000 平方呎，除設有新界區最大型的動物醫院，及本港首個以動物知識及福利為主題的沉浸式課室，亦全面升級領養設施及寵物友善共享空間，大幅增加可接收及治療的動物數量。

建於山坡的青衣中心背靠綠油油的叢林，如將大自然美景帶到中心洗滌身心靈。

位於青衣的「愛護動物協會賽馬會百周年中心」落成，是協會推動動物福利及人寵共融百多年來的重要里程碑。中心並配備新界最大型的動物醫院，亦是愛協動物福利和教育外展工作的重要基地。

青衣中心引入了先進的技術，包括香港首個以動物福利為主題的沉浸式互動教室。其中動物領養部佔地逾 8,000 呎，能接收更多有需要的動物並為牠們尋家，另有14,000呎空間撥作動物生育控制及其他福利計劃之用，冀進一步減少流浪動物的數量。

簡約風的動物構圖遍佈色彩繽紛的外牆。

現時愛協收到不少與新界區動物問題有關的求助電話，青衣中心的地理位置，正好能讓愛協督察更快趕往現場為動物提供援助，大大縮短回應求助的時間。

新界區最大型動物醫院

青衣中心設有新界區最大型的動物醫院，其手術室及病房區域佔地達16,500呎，預計於今年下半年投入服務。為了讓區內寵物及流浪動物提供全面的醫療服務，並添置最先進的醫療設備，包括完善的化驗室、牙科 X 光、超聲波儀器等，另外亦會提供針灸、中獸醫及物理治療服務等。

除了醫療和照料，培育下一代尊重和愛護所有動物的，深入了解動物的需要和感受的教育工作亦十分重要。

中心設有4個課室，包括香港首個以動物福利為主題的「SPCA 護動學堂」，透過不同的動畫場景，為幼稚園低班至小學四年級的學童帶來270度沉浸式的學習體驗。同時可通過感測儀器與場景互動，提升對各種動物及福利議題的認識。

以動物福利為主題的沉浸式「SPCA 護動學堂」。

此外，中心亦提供不少寵物友善空間及設施，包括坐擁海景的寵物友善天台、設備完善的會議室、寵物美容專區、零售專區。而青衣領養中心已全面開放，歡迎市民於周一至周日辦公時間探訪待家動物。

本周六（23號）並會舉行第一個領養日及寵物市集。香港寵物巴士企劃99bus亦將提供狗狗友善接駁巴士服務往返愛協青衣中心。

提供一系列的護理服務，包括「全套專業美容服務」及耳朵清潔等單項服 務。

由於中心位於青衣，更方便寵主在赴機場場才帶寵物到來託養，團隊除提供所需的醫療支援，主人亦可於寄養期間預約美容服務（逢星期一、三及隔個星期日），讓愛寵漂漂亮亮的跟主人回家。狗隻寄養服務將於3月下旬正式投入服務。

領養日及寵物市集

日期：3月23日 （星期六）

時間：上午11時至下午5時

地點：青衣長輝路38號 (愛護動物協會賽馬會百周年中心)

免費登記入場：bit.ly/3TgZHS4

記者:ERIC

相關文章

正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
11:03 2024/03/18
正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
【寵物情緣】蔡潔曾因喪貓自責多年　克服心魔再做貓奴：要做個好媽媽
16:59 2023/09/12
【寵物情緣】蔡潔曾因喪貓自責多年　克服心魔再做貓奴：要做個好媽媽
【救救毛孩】動物慈善機構專協助困難狗場　照顧中老齡犬終老
15:47 2023/09/22
【救救毛孩】動物慈善機構專協助困難狗場　照顧中老齡犬終老

你可能感興趣

正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
11:03 2024/03/18
正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
【寵物情緣】蔡潔曾因喪貓自責多年　克服心魔再做貓奴：要做個好媽媽
16:59 2023/09/12
【寵物情緣】蔡潔曾因喪貓自責多年　克服心魔再做貓奴：要做個好媽媽
【救救毛孩】動物慈善機構專協助困難狗場　照顧中老齡犬終老
15:47 2023/09/22
【救救毛孩】動物慈善機構專協助困難狗場　照顧中老齡犬終老
領養 愛護動物協會 獸醫 市集 青衣