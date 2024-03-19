亞洲超星團丨網友為余宗遙未能入LOONG9不值　DEZ：在舞台上盡全力演出

▲ DEZ余宗遙參加《亞洲超星團》，但未能獲選成為LOONG 9。

DEZ余宗遙自參加《亞洲超星團》以來，由最初的舞蹈白痴、被笑為像阿伯跳舞，到現在比賽終於完結，不論音樂抑或跳舞技巧，都大有得着。對於未能成功入LOONG 9，網友有不同的意見，令DEZ感動不已。

比賽過後，DEZ表示自己比賽的感受是用很強信念打逆境波，而廣大網友對於LOONG 9男團出道選手的爭議很多，不少網友紛紛發表自己對余宗遙被淘汰感到可惜，紛紛留言：「同樣是香港的，為甚麼你出不了道啊，太可惜了」、「總決賽叫了你一晚上的名字」、「余宗遙被淘汰是我的意難平」。

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▲ DEZ余宗遙

還有網友在余宗遙社交平台上留言：「在這個比賽才開始認識余宗遙，希望繼續加油，期待出新歌」、「余宗遙好全能啊，比賽中編曲創作了好幾首歌，而且聲音好獨特，還會彈結他」，更有網友憤怒直言：「為甚麼余宗遙不在LOONG9裡面，反而是另外三個香港人，我不理解」、「余宗遙的長相和實力可以出道的，竟然被淘汰了」等。

DEZ表示有網友支持好感動，每次參加比賽都有得着，儘管自己控制不到最後結果，只能控制到每次在舞台上盡全力演出。他並指，只要有一個粉絲看到他的優點和努力已經無悔！