【綠置居】長沙灣麗玥苑3.28可申請　52折三房戶勢爭崩頭

▲ 綠置居長沙灣麗玥苑即將接受申請。（資料圖片）

【綠置居／攻略／懶人包／居屋／資助房屋／麗玥苑／申請資格】綠置居新一期快將推售，據悉長沙灣麗玥苑於3月28日起可申請，申請期去到4月17日，橫跨復活節假期，市值52折出售，新項目有2,359伙。

麗玥苑售價介乎$154萬到$461萬，平均呎價$6,470，單位下限280平方呎，更推出約600平方呎的3房戶型，預計2027年4月底落成。

綠置居3盤有貨尾

鑽石山啟鑽苑約有100伙、馬鞍山錦柏苑約有108伙、油塘高宏苑約7伙，合共逾二百戶餘貨，亦會一併推售。

申請資格



綠表所有符合資格者，都可以申請今次計劃。

不過倘於早前申請居屋時，已表明「一表兩抽」，即同意將申請保留到今次綠置居，就毋須重交申請，也不用再付申請費。

華富邨清拆戶優先

華富邨已宣布分期清拆，其中華安樓、華樂樓住戶，倘有意申請綠置居代替入住安置公屋，可於今次銷售計劃中，享優先揀樓資格，有關安排稍後有詳細公布。

綠置居宣傳

接受申請前7日，去到申請結束為止當天，觀塘「綠置居」銷售處，以及房委會指定網頁，都會有綠置居單位的室內間格模型，以虛擬片段、建築模型資訊等，向公眾展示。

綠置居售樓簡介，載列銷售安排資訊和基本資料，也供公眾取閱。至於綠置居的價單以至更詳細的售樓書，就會在之後揀樓期才公布。

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責任編輯：吳卓峰