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【12港人案】 兩人認罪質疑刑期部份有缺陷致不公　上訴庭裁定得直改判即時獲釋刑期

社會 14:49 2024/03/19

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（資料圖片）

12名港人案中兩名青年被告早前被押返港後，分別承認妨礙司法公正罪及就管有半製成汽油彈等物品，承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，分別被判監10個月及28和27個月，兩案共判監31個月。惟兩人就首案已服畢10個月刑期，導致部分刑期不能執行獄中良好行為減刑的規定，因刑期有缺陷致對兩人構成不公。兩人就刑期提出上訴，聆訊今(19日)於上訴庭進行。上訴庭聽取陳詞後，裁定上訴得直，撤銷原有刑期撤銷，改判即時獲釋刑期，半年內頒布書面判決。

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兩名上訴人鄭子豪及廖子文(現年均21歲)，現時任職冷氣技工及地盤工人。兩人早前就妨礙司法公正案被判監10個月後，翌日就另案被判刑，當時區域法院法官遊德康就兩案共判監31個月。惟法官於判刑後記指，若他早獲釋兩人已服畢首案刑期，會判處兩人入獄21個月，建議兩人提出上訴以作修補這「判刑上的缺陷」。廖早前曾向上訴庭申請保釋候刑期上訴，惟遭上訴庭拒絕。

上訴一方早前指，由於部分刑期不能執行《監獄條例》第69條的獄中良好行為減刑的規定，對上訴人構成不公，認為應調整刑期至16個月。兩名上訴人代表律師今分別指，兩名上訴人現時均有工作，並同時進修，積極重投社會，望法庭考慮兩人現況作出判決。

上訴庭法官今指出，本上訴案並不涉機制不公平，原審法官的原意是兩案共判監31個月，現時刑期有違法官原意，故刑期上有缺陷，對上訴人構成不公。律政司一方則認為《監獄條例》第69條並不適用，原審官原意判監31個月亦沒有構成極度不公平，認為上訴庭毋須額外糾正。

記者：林育慧

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