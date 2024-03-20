加拿大亞省雙城：卡加利及愛民頓　性價比高及極具潛力　香港人移民首選的加拿大城市

Northern Alberta Institute of Technology (NAIT): 於1963 年成立，位於亞伯達省（簡稱亞省）的愛民頓（Edmonton）市，是亞省第三大學院。

NAIT提供約100 課程予海外留學生，大部份為2年制的文憑或學士課程。課程覆蓋商業管理﹑IT﹑媒體科技，工程科技﹑建築﹑能源科技﹑醫療健康﹑烹飪﹑餐飲管理等。 課程設計為理論與應用兼備, 除日常以高端科技作應用訓練外，大部份課份更提供CO-OP工作機會，而且課程內容與巿場需求高度接軌。

NAIT的畢業生都能充滿信心地進入職場，以滿足亞省工商業界及公營機構的人才需要。僱主滿意度高達98%，就業率也達 90%。NAIT 非常重視學生身心健康，為留學生提供各項學業﹑社交﹑生活與就業上的協助，亦曾被選為加拿大最安全的校園。

South Alberta Institute of Technology (SAIT): 位於加拿大西部卡加利 （Calgary）市，是加拿大亞伯達省 （Alberta）省的公立學院。SAIT 成立於1916年，是加拿大最早創立的理工學院，在加拿大學院排名名列前茅。

SAIT擁有12座教學樓、165個教室、250個實驗室及100個車間，占地50公頃；環境優美交通便利，從校園地鐵站乘坐二站即可到達市中心繁華的商業區，是極為理想的讀書勝地。

SAIT 學院的專業眾多，絕大部分是兩年的diploma。專業包括：IT、商科、烘焙、能源、環境、石油、工程、化學、健康、新聞、法律、新媒體、傳播、航空、旅遊實用專業。

SAIT 及 NAIT 院校代表都會親身出席參加3月23日加拿大升學及移民博覽展 2024，如有興趣報讀，可直接帶同成績與學校代表見面。如即場報讀，更有機會豁免部分院校申請費，另外，學校特設國際學生入學獎學金 (International Entrance Scholarship) ，詳情可向學校代表查詢。

Stream A截止申請日期為2026年8月31日，想趕及尾班車申請的仍然有機會！Rise Smart 專業升學及移民簽證團隊為你提供加拿大院校最新入學資訊及介紹熱門課程，亦會提供學生簽證之申請方法，務求幫助有心前往加拿大之香港人順順利利One Take 通過加拿大簽證申請！

雲集多間加拿大大專及大學代表親自到場招生，把握最後機會申請2024及2025年入學，博覽展名額有限，請填寫以下表格登記:

【登記網址】https://www.risesmart.com.hk/2024/03/05/323ca/

博覽展不設年齡限制，適合應屆DSE/大學畢業生及有意移民加拿大之在職人士

日期：2024年3月23日 (星期六)

時間：下午 12－6 時

地點：廸昇海外升學及移民簽證諮詢中心

九龍尖沙咀廣東道30號新港中心一座9樓 903室

*Stream A 認可專上學院課程

*RCIC 即場學簽及移民諮詢

*Bachelor & Master 入學申請

參加者攜帶以下文件進場，會優先處理與學校代表見面。如已經報讀學校，請自行跟學校聯絡，此博覽展只預留給未報讀學校之人仕。

1. 所有學歷成績

2. 護照 (副本)

3. 英語試成績 (IELTS/DUOLINGO) － 如有

其他院校資訊:

1. Algonquin College

2. Camosun College

3. Centennial College

4. Coast Mountain College

5. Douglas College

6. Durham College

7. Fanshawe College

8. Georgian College

9. Humber College

10. Kwantlen Polytechnic University

11. Langara College

12. International Language Academy of Canada

13. Niagara College

14. Seneca College

15. University of Canada West

16. University of Victoria

17. Vancouver Community College

*如有任何爭議，Rise Smart 保留最終決定權*

(特約)