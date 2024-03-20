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最後道別｜中四生不堪學業壓力輕生　爸爸淚別愛兒：「兒子啊，來生再見！」

醫健人物 12:01 2024/03/20

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【輕生/中學/情緒病/身後事/學童自殺】與摯愛說再見並非易事。頌禮司阿青日前撰文，分享一次為一名輕生的中學生舉行告別式的椎心經歷，坦言百感交集，心情久久未能平復。

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生命頌禮司阿青於上周五（15日）透過提供殯儀服務的非牟利殯葬機構「毋忘愛」Facebook專頁上，分享一個慈父送別兒子的過程，形容經歷久久不能忘懷。

因學業問題輕生

事主陳爸爸一家三口出身基層，當時就讀中四的獨子（軒仔）一直努力讀書，品學兼優。軒仔很懂事，在學校取得優異成績並考到獎學金，學業上不用父母擔心，經濟上亦能夠幫父母一把。軒仔很乖巧聽話，惟一直對自己要求很高，在去年2月因為與老師就教學問題發生爭執，因而走上不歸路。

一個愛兒喜歡的告別式

阿青透過「生命頌」基層殯儀服務計劃認識陳爸爸，協助處理軒仔的身後事。他憶述告別式當天，他與義工提早到達禮堂幫忙打掃和佈置。禮堂的佈置是陳爸爸按照軒仔的年齡和生前喜愛的風格，配合花藝，特地營造一個整潔和溫暖的環境。

告別禮當日，陳媽媽到殮房認領兒子遺體時，因情緒太激動需要義工在旁攙扶，故最後無法出席告別禮。義工們特地為軒仔準備兩張被子，一張用來墊著遺體；另一張用來覆蓋身軀的金絲被，「讓他好想在睡覺時被子蓋著一樣」。

陳爸爸在殮房認領軒仔的遺體時，表示兒子這輩子從沒化過妝，提出省卻為兒子化妝的時間，用作最後道別，場面讓在場的人無不動容。

陳爸爸握遍了兒子的雙手和雙腳，輕撫他的臉龐，沉默地感受他的溫度。就像回到了兒子孩童時，爸爸用最溫柔的觸摸，表達難以言說的愛，對他萬般呵護一樣。

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父忍痛親手蓋棺 讓愛兒長眠

由於經過殮房冷藏和解剖，軒仔的容貌已經有點瘀黑，陳爸爸提出取消瞻仰遺容的儀式，「不用了，不要給同學看到」，然後親自將棺木裡的金絲被蓋過軒仔全身。出席告別禮的師生隨後圍著棺木，送上最後祝福及道別，就在為棺木蓋釘之際，

陳爸爸突然上前，主動替棺木蓋上最後一口釘。他忍著錐心之痛，親手為儀式劃上句號，正式送別了兒子。

當師生出席告別式時，陳爸爸的心情很複雜，一方面他的兒子是因為學校的事情而輕生；另一方面，他明白前來告別的同學和老師也是一番好意。最終，他決定謝絕師生陪同，在告別禮完結後，獨自將兒子遺體送上山火化。

我看著陳爸爸孤身上山的背影，也為之神傷，孤單和哀慟把他的肩膊壓得特別沉重。我和生命頌的義工從後跟隨，到火化場協助打點。他按制啟動火化儀式時向軒仔呼喚著：「兒子啊，來生再見！」

無聲陪伴是最大支持

告別式過後，阿青因領取骨灰一事再次見到陳爸爸，彼此噓寒問暖了一會。當問及近況如何，陳爸爸黯然表示，「傷痕逐漸撫平，眼淚卻越來越多」。阿青感觸，體會到有些傷痛不會消失，只能夠隨年月淡去，

我和義工們能夠為陳爸爸一家做的，就是協助他好好送別愛兒，讓他和家人知道在這段最艱難的時刻，我們也一直在旁，陪伴他們一起度過！

文章經授權報道，標題經TOPick編輯修改，原題為《孤單的背影 難以言說的父愛》

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責任編輯：羅嘉欣

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