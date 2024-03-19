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家居意外｜Gas爐打邊爐+輪流沖熱水涼 妻子浴室暈倒揭一家5口一氧化碳中毒

健康資訊 16:41 2024/03/19

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【Gas爐／卡式爐／打邊爐／熱水涼／家居意外／一氧化碳／中毒】使用卡式爐（Gas爐）、沖熱水涼要注意室內空氣流通，避免一氧化碳中毒！近日台灣發生一宗1家5口一氧化碳中毒事件，該家庭因為天氣寒冷，選擇在家中用卡式爐打邊爐，吃過晚餐後全家人輪流沖熱水涼，然而屋主妻子在洗澡期間突然暈倒在浴室內，其兒子趕緊報警；送院後，院方發現全家人都有一氧化碳中毒跡象，所幸全家人及時送院治療，平安保命。

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1家5口一氧化碳中毒

綜合外媒報道，台灣於上星期發生一宗1家5口一氧化碳中毒事件。負責收治事發家庭的台中醫院急診室主任陳莉瑋接受訪問指出，蔡先生一家人於晚上10點多，因為先後出現頭暈和噁心感，最後因蔡先生的妻子暈倒在浴室內，其兒子報警求助而被送院治理。

蔡先生事後受訪透露，當時全國氣溫急降，他們一家決定在家中打邊爐作晚餐；飯後，一家人輪流沖熱水涼，期間其妻子感到頭暈和噁心感，未幾她在洗澡期間就暈倒在浴室內。其兒子趕緊報警送院，最終確定她一氧化碳中毒。

台中醫院高壓氧中心主任黃敏旭表示，事發家庭1家5口從5歲到52歲，當中有2位幼童，醫療團隊同時發現其餘4名家人亦有一氧化碳中毒跡象，血中一氧化碳濃度從17%至36%不等。隨即安排蔡先生及其妻子分別抱著2名幼童，一起躺在個人高壓氧艙中接受純氧治療，隨後換到一般病房繼續休養。所幸及時送院，目前5人已出院返家，只需定期覆診，追蹤是否出現一氧化碳中毒後可能出現的延遲性腦病變狀況。

空氣不流通造成意外

蔡先生透露，家中熱水爐設於屋外陽台，而陽台亦未有加裝鐵窗及窗戶，而當時陽台掛滿衣物，恐怕因此而影響空氣對流，導致煤氣無法完全燃燒，產生一氧化碳造成中毒。他很感謝台中醫護及時幫他們治療，讓他們可以健康返家，

回家準備聽消防人員建議，申請熱水爐強制排風，確保安全。

陳莉瑋解釋，一氧化碳是無色無味的隱形殺手，寒冷天氣期間不少人會關窗避寒，在室內打邊爐，然而如果室內空氣不流通令煤氣無法完全燃燒，就可能造成一氧化碳中毒，故提醒大家要保持空氣流通，如果習慣把衣物掛在室外晾曬，也必須保持室內空氣暢通；如果使用煤氣後出現頭暈、噁心、嘔吐、意識模糊等症狀，應立即報警求救並就醫，避免造成意外。

吸入高濃度一氧化碳可致死

本港衞生防護中心指，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。

曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

​衞生防護中心提醒市民，若使用氣體煮食爐時須確保室內通風良好及定期保養。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。據衞生署資料顯示，所有人都有機會因一氧化碳而中毒，較易受毒性影響的人士包括：

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衞生署又指，一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，曝露後可導致中毒。以下是4大高危行為及地方：

室外方面：

  • 近道路交匯處或有交通擠塞的地方
  • 近工業廢氣排放口

室內方面：

  • 於通風不良的工作場所、家居或食肆使用故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭
  • 通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

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責任編輯：羅嘉欣

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