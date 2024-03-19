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人美心善｜14歲名校女生創立義工團服務基層　行唐樓派物資：孩子都有服務社會能力

升學教育 18:46 2024/03/19

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14歲就讀聖保羅男女中學的Clarisse創立義工組織，凝聚學生力量去服務基層市民。

TVB的全新綜藝節目《一個好人》，由林子善及江美儀帶領觀眾進入社會不同的角落，了解不同階層的一些好人好事。節目昨日（18日）進行首播，林子善分別拜訪了兩位為社會默默付出的義工者，其中一位是年僅14歲的義工團團隊始創人之一、就讀名校聖保羅男女中學的潘浠淳（Clarisse）。

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節目中，林子善跟隨Clarisse到深水埗的唐樓進行探訪，兩人挨家挨戶與每位住戶作簡單的慰問及聊天，然後便把一些食物、日用品等派發到住戶手上。由於唐樓沒有升降機，林子善需要手提沉重的物資爬上每一層樓梯，令他讚歎Clarisse平常的「不容易」，

做運動健身常常都會做，不過也比不上一個小小的慈善姑娘的力量大。

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其實，Clarisse的父母在她4、5歲時，已帶她參與不同的義工活動。時間久了，潘浠淳開始思考當中更深層的意義，

但做來做去都是一些賣旗和探訪，沒有長期的關係，令我有所啟發，其實我可否自己辦活動呢？

凝聚學生力量服務基層

於是在2020年，Clarisse與其他人創立了義工組織「Light Their Rights HK」，他們希望能凝聚學生的力量，服務同齡及社會上的基層人士，組織至今已有過百名義工參與，共向超過300名無家的人士派發物資及進行探訪，也教育超過350名兒童。

由於幾名創會成員在辯論方面較出色，所以義工組織籌辦的第一個活動是英文辯論工作坊。其後，Clarisse把服務範圍擴大致到深水埗居民，她憶述起初會透過一些機構轉介一些有需要的住戶給她們，然後Clarisse與義工們便會上門探訪，發展到後來她們會主動到不同的唐樓「洗樓」，認識不同住戶和向對方派發物資。

因為以前曾進行過探訪露宿者帶來不太好的經歷，所以Clarisse坦言第一次的行動是很害怕的，不過成功踏出了第一步，Clarisse便克服了心理的障礙，一直持續到今。

在2022年時，義務工作發展局向Clarisse頒發傑出青年義工獎。對此，Clarisse認為義工獎是對自己的一個肯定和認證，

更重要的是我想告訴大家，小朋友都有服務的能力。

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責任編輯︰王明芳

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