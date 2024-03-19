金像獎2024丨許月湘憑《白日之下》角逐新演員獎　關注社會：我是演員不是發明星夢

▲ 許月湘憑《白日之下》提名第42屆香港電影金像獎最佳新演員。

影壇每年都有不少新面孔，為業界帶來一番新景象。今屆憑電影《白日之下》角逐第42屆香港電影金像獎最佳新演員的許月湘（Vanora），如戲中角色Jess一樣對自己的事業充滿熱誠，有一顆勇於嘗試的心，盡力做好自己本分。

金像奬2024丨特刊「最佳新演員」候選人造型照曝光 阿冰迎戰小演員陳諾霆+何珀廉

▲ 《日白之下》

不只活在自己世界

榮獲金像獎提名令許月湘很開心，「入圍已是很難得，相信是每一個演員很想去的一個典禮。去年的我仍在家中觀看金像獎直播，今年便可參與這場盛事，以後要更加努力。」

《白日之下》改篇自真人真事，許月湘指事件發生時她的年紀很小，「看到新聞時很生氣，不過那種情緒可能數天後便沒有了，新聞熱度會減退。直到我有機會再接觸這個故事時，它是一個提醒。沒去留意不代表它沒有發生，不可以不去關注這個社會。如果連我們都不關注的時候，世界上便沒有其他人會關注。我是一個善忘的人，但拍攝這片令我再次記起這件事。」

她續說：「不可只活於自己的世界，特別是做演員，要知道這個社會在發生甚麼事，才能說好一個故事。演戲的題材靈感源於生活，我們更加要留意生活中發生的事。表演其中一種力量就是可以影響身邊人，能給予觀眾一些感受或正面積極的影響。」

▲ 《白日之下》

對世界存有希望

電影紀錄了護老院虐待院友的事件，許月湘有感而發：「這個世界上每一日都在發生很多荒謬的事，歷史好像不斷在重演。我沒可能去幫每一個有需要的人，但我唯一能做的就是做好自己，以及看看能否影響身邊的人。謝票的時候，有觀眾表示有院舍的院友帶多了家人去街，我覺得這是一個很好的影響。」

她希望：「觀眾要保持那份希望，就如Jess的一句台詞：『就算我哋試過1000次都唔得，可能第1001次就會得呢！』我們要保持這個勇敢嘗試的精神，還有不要放棄，對這個世界存有希望，相信這個世界、相信更多人。」

▲ 許月湘憑電影《白日之下》角逐今屆金像獎最佳新演員。

追夢與現實

去年於演藝學院畢業的許月湘正式踏上銀色旅途，追夢的同時亦保持理性：「畢業了，追夢是重要，但不可以將追夢這個責任放在家人身上，追夢同時都要能生活。家人支持我入行，不過要視乎我的造化，如果做不出成績或一整年沒工開，始終也需要生活，到時可能要找其他工作。我都想自己不後悔，但現實層面來說則需要考慮能否支撐到生活。」

她又謂：「有人會覺得我在發明星，選擇於影視圈這個紙醉金迷的世界內生活。我會說演員就是演員，不是發明星夢，我們更需要體驗生活，才可以說一個好的故事。」

最新影片推介：譚凱琪專訪

距離今屆金像獎頒獎禮不足一個月的時間，許月湘未有期望能獲獎：「獲得提名已經很開心。」

她表示：「與獲獎相比，我更希望今年能拍到一至兩套作品，我們是以作品跟人說話，這是一個途徑讓觀眾看見我。我不知能走到多遠，但我希望能像湯唯般，她是一個我很欣賞的女演員，盼能像她一樣拍好每一部作品，對得住自己、導演和觀眾，被觀眾記住我的角色。」

▲ 許月湘憑電影《白日之下》角逐今屆金像獎最佳新演員。



形象 : Michelle Yuen

服飾 : Maje

髮型 : Haffman Cheng/Kinki Liu

場地提供：The Stadium Bar & Restaurant（@thestadiumhk)