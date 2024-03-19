  • 22°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 19:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金像獎2024丨許月湘憑《白日之下》角逐新演員獎　關注社會：我是演員不是發明星夢

娛樂 17:30 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

許月湘憑《白日之下》提名第42屆香港電影金像獎最佳新演員。

影壇每年都有不少新面孔，為業界帶來一番新景象。今屆憑電影《白日之下》角逐第42屆香港電影金像獎最佳新演員的許月湘（Vanora），如戲中角色Jess一樣對自己的事業充滿熱誠，有一顆勇於嘗試的心，盡力做好自己本分。

金像奬2024丨特刊「最佳新演員」候選人造型照曝光　阿冰迎戰小演員陳諾霆+何珀廉

《日白之下》

不只活在自己世界

榮獲金像獎提名令許月湘很開心，「入圍已是很難得，相信是每一個演員很想去的一個典禮。去年的我仍在家中觀看金像獎直播，今年便可參與這場盛事，以後要更加努力。」

《白日之下》改篇自真人真事，許月湘指事件發生時她的年紀很小，「看到新聞時很生氣，不過那種情緒可能數天後便沒有了，新聞熱度會減退。直到我有機會再接觸這個故事時，它是一個提醒。沒去留意不代表它沒有發生，不可以不去關注這個社會。如果連我們都不關注的時候，世界上便沒有其他人會關注。我是一個善忘的人，但拍攝這片令我再次記起這件事。」

她續說：「不可只活於自己的世界，特別是做演員，要知道這個社會在發生甚麼事，才能說好一個故事。演戲的題材靈感源於生活，我們更加要留意生活中發生的事。表演其中一種力量就是可以影響身邊人，能給予觀眾一些感受或正面積極的影響。」

《白日之下》

對世界存有希望

電影紀錄了護老院虐待院友的事件，許月湘有感而發：「這個世界上每一日都在發生很多荒謬的事，歷史好像不斷在重演。我沒可能去幫每一個有需要的人，但我唯一能做的就是做好自己，以及看看能否影響身邊的人。謝票的時候，有觀眾表示有院舍的院友帶多了家人去街，我覺得這是一個很好的影響。」

她希望：「觀眾要保持那份希望，就如Jess的一句台詞：『就算我哋試過1000次都唔得，可能第1001次就會得呢！』我們要保持這個勇敢嘗試的精神，還有不要放棄，對這個世界存有希望，相信這個世界、相信更多人。」

許月湘憑電影《白日之下》角逐今屆金像獎最佳新演員。

追夢與現實

去年於演藝學院畢業的許月湘正式踏上銀色旅途，追夢的同時亦保持理性：「畢業了，追夢是重要，但不可以將追夢這個責任放在家人身上，追夢同時都要能生活。家人支持我入行，不過要視乎我的造化，如果做不出成績或一整年沒工開，始終也需要生活，到時可能要找其他工作。我都想自己不後悔，但現實層面來說則需要考慮能否支撐到生活。」

她又謂：「有人會覺得我在發明星，選擇於影視圈這個紙醉金迷的世界內生活。我會說演員就是演員，不是發明星夢，我們更需要體驗生活，才可以說一個好的故事。」

最新影片推介：譚凱琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨譚凱琪大讚老公神隊友包辦夜奶 談及將來老了有女兒拖實即爆喊

距離今屆金像獎頒獎禮不足一個月的時間，許月湘未有期望能獲獎：「獲得提名已經很開心。」

她表示：「與獲獎相比，我更希望今年能拍到一至兩套作品，我們是以作品跟人說話，這是一個途徑讓觀眾看見我。我不知能走到多遠，但我希望能像湯唯般，她是一個我很欣賞的女演員，盼能像她一樣拍好每一部作品，對得住自己、導演和觀眾，被觀眾記住我的角色。」

許月湘憑電影《白日之下》角逐今屆金像獎最佳新演員。


形象 : Michelle Yuen

服飾 : Maje

髮型 : Haffman Cheng/Kinki Liu

場地提供：The Stadium Bar & Restaurant（@thestadiumhk)

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
18:49 2023/11/03
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡
18:01 2023/11/07
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡
白日之下丨梁雍婷曾不覺可勝任戲中重要角色　導演簡君晋盼電影令觀眾釋懷
17:04 2023/11/09
白日之下丨梁雍婷曾不覺可勝任戲中重要角色　導演簡君晋盼電影令觀眾釋懷
填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩　吳冰屢次試鏡落選終成女主角
21:48 2024/02/29
填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩　吳冰屢次試鏡落選終成女主角
12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技　姜濤因1事惹隊長不滿？
20:01 2024/03/14
12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技　姜濤因1事惹隊長不滿？

你可能感興趣

白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
18:49 2023/11/03
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡
18:01 2023/11/07
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡
白日之下丨梁雍婷曾不覺可勝任戲中重要角色　導演簡君晋盼電影令觀眾釋懷
17:04 2023/11/09
白日之下丨梁雍婷曾不覺可勝任戲中重要角色　導演簡君晋盼電影令觀眾釋懷
娛樂人物職業 演員 香港電影金像獎 白日之下 電影

最高瀏覽

母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向
母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向