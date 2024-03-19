【六合彩】金多寶復活節3.30攪珠　$3,800萬彩池網民嫌出手低

▲ 六合彩金多寶人人想中。

【六合彩／頭獎／復活節／金多寶／派彩／攪珠結果】六合彩又有巨額彩池，復活節金多寶3月30日舉行，據悉倘頭獎一注獨中，派彩高達3,800萬元。不過有網民嫌錢少，笑稱唔收貨。

復活節金多寶彩金勁

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六合彩金多寶得$3,800萬？

六合彩頭獎人人想中，不過巨額彩池一再縮水，讓人大跌眼鏡。六合彩3月30日據悉舉行復活節金多寶攪珠，頭獎若一注獨中料派彩$3,800萬，彩池跟去年相若。

事實上，TOPick翻查資料，2019年復活節金多寶頭獎基金約$8,000萬，「3字頭」的金多寶頭獎派彩，竟可數到2002年、2005年、2008年之類，彩金大縮水。

網民在fb群組紛紛討論這次六合彩彩池，雖然未知彩金能否落袋，竟然也一面倒柴台：

咁都叫金多寶。。。

從今後應該叫金少寶至得

馬會點解釋？

馬會在網頁列明，金多寶攪珠逢特別節日舉辦，將從金多寶彩池當中，撥出金多寶金額，將頭獎基金推高到特定金額。

馬會期望，可為頭獎得主贏得更豐厚獎金。不過就沒公布，如何訂出每次的「金多寶金額」。

▲ 六合彩過去廿期結果。

六合彩旺電腦飛

六合彩對上一期頭獎彩金累積到7,200萬元，最終有人一注獨中，捧走巨額彩金$7,608萬餘元。馬會表示，幸運兒買電腦票贏取巨款，喜中全注。

六合彩3月17日結果：1、8、13、23、40、44，特別號碼15。

紅色波當旺

翻查過去廿期結果，紅色號碼球攪出機率41%、綠色號碼球39%、藍色只有20%。可見紅色號碼球仍當旺，要追。

其中紅色「24」最旺，開出5次；其次「13」、「23」都是紅色球開出3次。

還有「5」、「31」、「32」也開過3次。

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責任編輯：吳卓峰