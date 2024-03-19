【23條立法】議員稱「粉身碎骨」支持立法   司局長下午現身見證二讀表決

▲ 立法會今日恢復二讀辯論《維護國家安全條例草案》。（陳靜儀攝）

《維護國家安全條例草案》今日上午9時恢復二讀辯論，在88位議員發言支持、保安局局長鄧炳強答辯後，下午4時左右完成二讀辯論，現時進入全體委員會審議階段。而大部分司局長齊齊在二讀表決前到立法會見證。

二讀辯論期間，議員表態支持，陳述立法之必要、全面，「A4聯盟」議員林素蔚更表示完全支持、「粉身碎骨」地支持《維護國家安全條例草案》立法。

多位議員分別以英文、普通話發言。以英文發言的包括民建聯李慧琼、林琳、周浩鼎，新民黨李梓敬、選委界議員劉智鵬；普通話發言者除了選委界譚岳衡，還有平時多以廣東話發言的選委界尚海龍、商界（三）嚴剛。

狄志遠：「雲霧已散」但非慶祝時候

社福界議員狄志遠對立法表示支持，認為完全立法後「雲霧已散」，但仍未到慶祝的時候，希望社會可同舟共濟。他又指，23條立法是新開始，港府要交出功課，立法會要做好本分，市民要抱有信心，希望條例能盡快通過，聚精會神改善民生。

尚海龍發言稱，近來收到眾多新來港人才、多間大學在港校友會的訊息，希望其轉達支持立法的心聲，「數以萬計的人才來港最大的心聲，是安居樂業。」他指2019年時，自己在科學院工作，曾與同事協助80名中文大學內地生，以陸路、水路，近乎「逃難」的方式撤離至深圳，不堪回首。可見安定祥和的社會環境來之不易，而維護這個環境最好的方法就是訂立23條。

譚岳衡：可從根本防範極端金融風險

譚岳衡表示，23條立法有利於從根本上構築維護金融安全的防火墻。他指出，香港作為國際金融中心，擔負著維護自身和國家金融安全的重任。香港近年來面臨市場的波動風險、資本流動風險，大國博弈和地緣政治不確定帶來的非預期風險，以及對系統和基礎設施乃至金融體系進行攻擊破壞的風險。完成23條立法，完善維護國家安全的法律制度和執行機制，恰恰可以從根本上防範極端的金融風險。

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記者：戴朗希