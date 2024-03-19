飲食攻略｜水腫定肥胖分唔清？　中醫教10秒自測13款食物助輕鬆消脂

▲ 不少人踏入春夏季都會準備減肥，有營養師及中醫師就推薦13款特效瘦身的食物，幫助輕鬆消脂。

踏入春夏季，減肥是不少都市人的目標，但很多人根本分不清自己究竟是真肥還是水腫。有中醫就教路用一個方法，只需10秒便能判斷是否患有水腫。另外，TOPick亦整理出多位中醫師和營養師推介的13種瘦身食物，特別適合夏天食用。

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本港註冊中醫師楊明霞曾於TOPick撰文，表示可以透過一個小測試得知自己的身體到底是否水腫，做法如下：

手指在小腿內側皮膚上輕輕按壓約5至10秒，然後放手，如果肌膚能迅速回復常態便屬正常；若皮膚出現一個凹痕，過一陣子才浮起來便屬水腫。

她又指出，水腫可從4個角度來判斷：

一、時間：「脾喜燥而惡濕」，夏季為暑濕季節，因此脾胃易在此時較為虛弱，運化功能欠佳，自然不能正常排走多餘水液，形成水腫。冬天則缺乏運動所致。

二、飲食：年輕一輩飲食不節、過度進食生冷食物和煎炸食品，易使脾肺虛弱，面部或肢體都會浮腫，腰以下水腫比較嚴重。

三、地點：身處香港這潮濕都市，濕度常徘徊在90%。長期身處於潮濕地方，水濕之氣會入侵體內，造成脾虛濕困，使脾運化水液及養份的功能不能運作，以致水濕停聚於體內，氾濫肌膚，導致水腫。

四、體質：體質偏濕及脾胃虛弱的人，亦容易有水腫，特別是女性在經前也會出現水腫。女性來經前7至14日，身體會增加分泌黃體酮的雌激素，令腎臟減少排水，導致全身水腫，而且水向下流，故腰以下的水腫情況最為明顯，體重有機會增加2至3磅。

那麼該如何解決水腫問題？楊明霞就指出，水腫型肥胖可以透過飲食和運動改善，要注意避免進食味道過濃或太鹹的食物，因為鹽份容易囤積身體水份。另外，凍飲和食生冷食物會削弱腸胃功能，令水份難以排走，亦應盡量減少。

13款幫助消脂食物

TOPick亦曾訪問不同營養師及中醫，他們各自推介7款瘦身食物，合共13款，有去水腫、促進消化、減少脂肪形成等功效，供大家參考。

營養師之選

營養師李棋華（Rosanne）曾受訪推介7款特效瘦身食物，其中她首推薯仔。

1. 薯仔

纖維含量高，鉀質含量比白飯高，去水腫功效不錯。

含抗性澱粉質，因難以消化，會在結腸中發酵，具有偏膳食纖維的特性，除可提供飽肚感，亦有助降低膽固醇、穩定血糖、控制糖尿病等。

2. 番茄

含鉀、鎂、β-胡蘿蔔素。β-胡蘿蔔素有可加強新陳代謝，有助瘦身。

3. 蒟蒻

低卡路里，含有葡甘露聚醣，有效抑制血糖。

4. 燕麥

含維他命B1、B2，有助加強新陳代謝，改善便秘問題。

5. 西柚

有效控制胰島素分泌，減少脂肪形成。

6. 菇類

纖維含量高，有助增加飽肚感，另亦有助降膽固醇。

7. 海藻類（例如：海帶）

纖維含量高，有助延長飽肚感，例如日式沙律的海藻。韓式獨立包裝的紫菜不計算在內，因經過處理，含大量橄欖油及鹽分，反會增加水腫機會。

中醫師之選

另外，註冊中醫師周正峰及蘇安莎中醫診所註冊中醫師潘健燊分別推介以下7款瘦身食物：

1. 番薯

註冊中醫師周正峰曾受訪指，番薯是瘦身特效恩物之一，好處是：糖分不高，而且是高纖食物，既有助通便，亦可增加飽肚感，減少吃零食的意欲。

2. 淮山（山藥）

周正峰醫師指，淮山有補氣健脾之效，有助去水腫。亦曾推介淮山，形容為減肥「Superfood」之一。潘醫師指，淮山滋陰健脾，適用於脾胃氣陰不足而出現無胃口、體倦、大便爛等人士。但養陰易生濕，故濕氣過重或有積滯人士不宜食用。

3. 山楂

註冊中醫師潘健燊指，若進食過多肉類後出現積滯情況，山楂有助化食，促進脾胃消化。不過，患有胃炎者、消化系統潰瘍者及孕婦要慎用。

4. 普洱茶葉

潘醫師指，普洱茶葉有健脾消食、消脂功效，主治肥胖、間中作嘔、食滯或咳嗽痰多等症侯。

5. 冬瓜

潘醫師指，冬瓜有利尿消痰、清熱解毒功效，減肥作用較好。由於肥胖人士大多有內熱情況，冬瓜可下氣、清熱，有助減肥，可長期大量服用。

6. 海帶

潘醫師指，海帶有以下作用：軟堅散結、消痰利水，亦能使人消瘦。海帶對甲狀腺功能低下引起的肥胖有較好作用，但甲狀腺功能亢進人士忌用。但他提醒，食用海帶勿喝茶或吃酸性食物，否則會妨礙鐵質吸收。

7. 決明子

潘醫師指，決明子又名「草決明」，有以下功效：清肝明目；甘寒質潤，能潤腸通便。決明子適用於大便燥結或容易便秘的人士，但平素易泄瀉或低血壓人士慎用。

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責任編輯：羅嘉欣