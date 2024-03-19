健康警號丨 女子「一夜情」後被對象猜疑腸胃有毛病　身體檢查竟證患大腸癌 【附5大屁味要警惕】

【大腸癌/癌症】男女房事竟可偵測出身體暗病？台灣一名女子於網上分享其駭人經歷，指去年聖誕與一名男子「一夜情」後，對方完事後竟叮囑她要做身體檢查，懷疑她腸胃出毛病。她原本沒有為意，不過因近日有空，真的去做檢查時，卻被告知患上大腸癌第二期，報告結果卻竟與男方當日說法不謀而合，令她不寒而慄。

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女事主於Dcard以「約個砲發現自己大腸癌…」為題發文，指去年聖誕節相約一個男子「一夜情」，完事後準備分開時，男方突然叫她「有空去做一下身體檢查」，指她看起來應該有些腸胃問題。當時未有為意的她，只是敷衍了事，直到近期她趁著空閒時真的跑去身體檢查，結果竟證實患上大腸癌第二期，正正與當日男方指她腸胃出毛病說法不謀而合。

帖文曝光後，瞬即於網上引起熱議，有網民估計可能男方之所以能料事如神，可能是從女方身上聞到惡臭，「不是嘴巴有屎味、就是肛門太臭」、「可能放屁太臭」。

2種臭屁須警惕 其中1種是血腥味的臭屁

北京首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李穩霞早前曾表示，若有以下2種臭屁須特別警惕，其中一種是帶血腥味的臭屁：

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5臭屁味知健康

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾分享指經常放臭屁的人士要小心，以下5大味道可以反映身體狀況：

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責任編輯：羅嘉欣