單身短命？｜研究指未婚男比人夫短命14年　心臟衰竭死亡風險高約2.2倍

▲ 日本一項研究顯示，指未婚男比人夫平均短命14年。（iStock圖片）

黃金單身漢響警號！根據美國一項研究發現，而未婚男性在診斷出心臟衰竭後5年內的死亡率，較已婚或離婚男性高出2.2倍，而日本研究亦顯示，未婚男性比已婚男性的壽命平均更短14年。是否與缺乏愛情滋潤有關？

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根據日本厚生勞動省「生命統計調查」中的死亡人數數據顯示，按婚姻狀況計算了死亡中位年齡，發現已婚男性的死亡中位數為81.6歲，而未婚男性為67.2歲，即是單身漢比已婚男性的壽命平均短14年。此外，單身漢罹患高血壓、腎病及肝病罹患率也比已婚男性高。

專門研究單身議題的社會學家荒川和久表示，比對過未婚男女與已婚男女，以及從人口統計調查的死亡數據顯示，未婚男性的預期壽命極短。荒川和久估計，這可能與未婚男性的飲食習慣有關。他指在新冠疫情爆發前，單身男性每月外出用餐的費用，大約是3人或4人家庭的1.7倍。相反，單身女性則表示她們很少外出用餐。

而根據日本人口與社會保障研究所一項調查顯示，17.3%接受調查的男性表示，「一輩子都沒有結婚打算」。荒川和久認為，非自願的孤獨感或會影響心理健康，一些想結婚卻不能結婚的人，會導致心理健康受損，「在後悔之前，我認為從小與另一半開始建立認真的關係很重要。」

心臟衰竭死亡率高約2.2倍

另外，美國心臟病學院曾針對6,800名45歲至84歲的美國成年人進行調查，比較了研究第10年、94名患有心臟衰竭的參與者的婚姻狀況和存活率，研究人員同時控制了其他風險因素，例如年齡和情緒狀態等。

結果發現，終身未婚男性罹患心臟衰竭後5年內死亡的機率，比已婚男性高出約2.2倍。而喪偶、離婚或分居的男性並沒有增加死亡風險。至於女性的婚姻狀況與心臟衰竭關係，則沒有顯著的關聯性。

研究人員就結果推斷，終身未婚男較易死於心臟衰竭，可能與社交互動和孤立有關，他們能否接觸到可以監察其健康狀況的人，例如在飲食、運動或酒精攝入等行為上。

科羅拉多大學的駐院醫生、研究主要作者Katarina Leyba表示，作為臨床醫生，在照顧患者方面，除了需要考慮醫療風險因素之外，還需要考慮他們的生活背景。因此男人的婚姻狀況與患心臟衰竭後存活率的關係，值得進一步研究其背後的原因。

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責任編輯：王明芳