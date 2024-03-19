  • 24°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 17:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

單身短命？｜研究指未婚男比人夫短命14年　心臟衰竭死亡風險高約2.2倍

家事百科 16:43 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

日本一項研究顯示，指未婚男比人夫平均短命14年。（iStock圖片）

黃金單身漢響警號！根據美國一項研究發現，而未婚男性在診斷出心臟衰竭後5年內的死亡率，較已婚或離婚男性高出2.2倍，而日本研究亦顯示，未婚男性比已婚男性的壽命平均更短14年。是否與缺乏愛情滋潤有關？

最新影片推介：

童學園
跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

根據日本厚生勞動省「生命統計調查」中的死亡人數數據顯示，按婚姻狀況計算了死亡中位年齡，發現已婚男性的死亡中位數為81.6歲，而未婚男性為67.2歲，即是單身漢比已婚男性的壽命平均短14年。此外，單身漢罹患高血壓、腎病及肝病罹患率也比已婚男性高。

專門研究單身議題的社會學家荒川和久表示，比對過未婚男女與已婚男女，以及從人口統計調查的死亡數據顯示，未婚男性的預期壽命極短。荒川和久估計，這可能與未婚男性的飲食習慣有關。他指在新冠疫情爆發前，單身男性每月外出用餐的費用，大約是3人或4人家庭的1.7倍。相反，單身女性則表示她們很少外出用餐。

而根據日本人口與社會保障研究所一項調查顯示，17.3%接受調查的男性表示，「一輩子都沒有結婚打算」。荒川和久認為，非自願的孤獨感或會影響心理健康，一些想結婚卻不能結婚的人，會導致心理健康受損，「在後悔之前，我認為從小與另一半開始建立認真的關係很重要。」

心臟衰竭死亡率高約2.2倍

另外，美國心臟病學院曾針對6,800名45歲至84歲的美國成年人進行調查，比較了研究第10年、94名患有心臟衰竭的參與者的婚姻狀況和存活率，研究人員同時控制了其他風險因素，例如年齡和情緒狀態等。

結果發現，終身未婚男性罹患心臟衰竭後5年內死亡的機率，比已婚男性高出約2.2倍。而喪偶、離婚或分居的男性並沒有增加死亡風險。至於女性的婚姻狀況與心臟衰竭關係，則沒有顯著的關聯性。

研究人員就結果推斷，終身未婚男較易死於心臟衰竭，可能與社交互動和孤立有關，他們能否接觸到可以監察其健康狀況的人，例如在飲食、運動或酒精攝入等行為上。

科羅拉多大學的駐院醫生、研究主要作者Katarina Leyba表示，作為臨床醫生，在照顧患者方面，除了需要考慮醫療風險因素之外，還需要考慮他們的生活背景。因此男人的婚姻狀況與患心臟衰竭後存活率的關係，值得進一步研究其背後的原因。

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

婚姻關係｜港人離婚數字有升無跌 資深傳媒人分享40年婚姻關係秘訣
13:01 2024/03/15
婚姻關係｜港人離婚數字有升無跌 資深傳媒人分享40年婚姻關係秘訣
夫妻相處丨40歲男子與妻爭執突雙目失明　送院治療醫生驚見：眼底全是血
13:13 2024/03/08
夫妻相處丨40歲男子與妻爭執突雙目失明　送院治療醫生驚見：眼底全是血

你可能感興趣

婚姻關係｜港人離婚數字有升無跌 資深傳媒人分享40年婚姻關係秘訣
13:01 2024/03/15
婚姻關係｜港人離婚數字有升無跌 資深傳媒人分享40年婚姻關係秘訣
夫妻相處丨40歲男子與妻爭執突雙目失明　送院治療醫生驚見：眼底全是血
13:13 2024/03/08
夫妻相處丨40歲男子與妻爭執突雙目失明　送院治療醫生驚見：眼底全是血
夫妻之道 兩性關係 結婚 心臟病 美國 日本