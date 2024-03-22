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靚太安樂窩｜美女醫生Hermès手袋珍藏大公開　訂製Kelly Doll過程充滿驚喜

休閒消費 11:25 2024/03/22

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Angela擁有的Hermès手袋是不少女士夢寐以求的款式！

美女醫生Angela是法國著名奢侈品牌Hermès的超級擁躉，她透露在2016年開始買第一個Hermès手袋，怎料自此便愛上這個品牌。在今集《靚太安樂窩》，Angela會跟大家分享她的「入坑」故事，笑言入坑後有心癮，最瘋狂時期覺得借錢都要買到心頭好，並大方公開她珍藏的Hermès手袋，其中一個Quelle Idole（Kelly Doll）更是在她意想不到的情況下成功訂製，令她驚喜萬分！

Angela特意將一部份的手袋從衣帽間搬到書房，並將它們放在展示櫃上方便拍攝，她滿意地笑說：「這是我很喜歡的家中一個角落，可以帶大家看看我的寶貝。」

美女醫生Angela與她的Hermès手袋（曾嘉文攝）

曾被倫敦售貨員冷待

問她從何時開始迷上Hermès？亦即是俗稱的「入坑」？Angela娓娓道來：「其實從小到大都知道有這個品牌，但小時候認為是老女人的品牌，話說有一次，我跟媽咪在倫敦，就在那裡，我們見到類似的東西（手袋），我當時還沒見過這些袋的真身，之後我們去櫃台，有個外國貴婦就不要一個手袋，我們就說想買這一個，她（售貨員）直接碰也不讓你碰，她掉在地上也不給你碰。」從那時開始，這個畫面就深深刻入了Angela的心坎中。

倫敦事件發生後數年，直至2016年，有一天Angela入Hermès店舖，剛巧見到有個手袋顏色是她很喜歡的粉紅色，她頓時雙眼發光，回想起來仍笑說：「它的皮革是真的很漂亮，雖然它的款式不容易使用，不是這麼容易駕馭。」那一次她買了幾樣東西後，售貨員也很誠懇地跟她溝通，她說：「當時的SA（售貨員）是比較誠懇的，不會跟你遊花園說故事，那時她們比較明買明賣。」最終Angela也成功買入了第一個心頭好，亦從此入坑。

Angela笑指一旦開始了這個遊戲，便是無底深譚：「因為售貨員一致電給你，你就怎樣也會走去買，沒有錢也要走去買，借錢也要走去買，是真的，因為這是心癮，好像打遊戲機，要過關，有無窮無盡的大佬這樣！」

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    最瘋狂一個月內「贖走」兩個Hermès手袋

    她透露由2016年至2018、2019年的時候比較瘋狂，最瘋狂可能一個月內「贖走」兩個手袋，她哈哈大笑說：「我當時常跟朋友說，手袋好像一個人質，你好像要有贖金，要有足夠贖金才可以贖走它，但是你要帶走它，又要另外一筆錢，就變成我試過一個月贖走兩個手袋，都肉痛的，因為當時只是在政府醫院工作，我做政府醫院那幾年，薪金是全花光的。」

    Angela表示現時擁有的款式在二手市場都比較高價，但她全部在店舖入手，可想而知她累積了一定的購買記錄，講到配貨問題，她即笑說：「沒有配貨的，哈哈，沒有配貨，要有『真誠』，如果你買高價少少的袋，例如鱷魚皮，尤其亮面的鱷魚皮，一定是高價錢，相對而言你要展現多一些真誠，這是當然的。」她介紹其中一個Birkin是Porosus（灣鱷）皮革，看清一點是有倒三角形，這表示袋價會比較高，當時入手價四十多萬港元。

    難忘訂製Kelly Doll過程

    不過最令Angela難忘或最有故事性的手袋，非紅色的Kelly Doll莫屬，因為它相當難買，亦不會在店舖見到，Angela說：「因為它是一個拼皮，自己選皮選顏色，見到袋款其實有很多部份，手不同顏色，布料又不同顏色，它又比較細小，它的工序和工藝非常複雜。」

    訂製Kelly Doll過程充滿驚喜（曾嘉文攝）

    對於擁有這個Kelly Doll的過程，她更是歷歷在目：「話說以前有一個朋友，她在日本做了一個類似這樣的手袋，當時我認為是一件沒可能的事，我就回去問我的售貨員，她就說你有興趣嗎？我心想誰會對這樣東西沒有興趣？之後她說這樣的話，那我寫下你的要求，她就在西裝袋拿出一張普通紙張，就馬虎寫下一些東西，我心想靠不靠譜？」

    豈料過了兩星期左右，Angela竟收到售貨員通知她去選皮革和下訂金，令她一時回不過神來，她回憶道：「原來她說，你上次說喜歡的Kelly Doll有了，我『下』一聲，有這回事？有什麼可能？之後順理成章下單，很開心。其實不是等太久，半年左右就已經由法國製作完運回香港這樣。」她稱買入價不算昂貴，大概二十多萬港元，這個Kelly Doll亦是Angela經常拿來襯衫的心頭好呢！

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    責任編輯：李惠儀

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