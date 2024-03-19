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婦產科趣聞｜孕媽照超聲波驚見胎兒「一柱擎天」　婦產科醫生揭開真相網民爆笑

兒童健康 18:44 2024/03/19

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台灣婦產科名醫蘇怡寧為超聲波的「長柱形的物體」解說。

懷孕期間為胎兒超聲波，除了確保其身體發展一切正常，也可以讓準父母知道孩子的性別。有醫生分享一張超聲波照片，可見胎兒身上長有一根長形的柱狀物體，很多家長可能會以為是生殖器官，但醫生就此向大眾解開「謎底」，希望不要再產生「美麗的誤會」。

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台灣婦產科名醫蘇怡寧於Facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享一張4D胎兒超聲波照片，相中可見胎兒身體長有一根長長的柱狀物體，蘇醫生表示，不少人都對此有誤解，會以為是嬰兒的生殖器官，他語重心長地解釋：

請不要隨便看到一根東西就說是雞雞（意指男性性器官，同下），這根是臍帶。

帖文一出便吸引大批網友留言，不少人表示笑到「要往生了」、「如果是GG，這孩子未免太傑出了吧」、「爸媽希望自己的兒子是世界長的尺寸」、「這些家長要是胎兒雞雞，這麼長不擔心有異常嗎？」

更有網友忍不住譏笑道，「長大後實現30公分了」、「有機會GG繞頸，要小心」；也有人指出「錯」不在病人，「笑出來！但超聲波可以不要那麼清楚嗎？」

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責任編輯︰王明芳

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