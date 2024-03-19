春分2024｜3月20日春分勿犯6大禁忌　必學3招開運法：呢個時間飲水行好運

▲ 3月20日春分時節，大家要留意6大禁忌和3個開運大法！（iStock圖片）

【春分2024/春分開運/禁忌/習俗】今年3月20日是二十四節氣中的春分，春分意思是春天過半，日間時段會變長。春分到來也有不少習俗禁忌要留意，星座及塔羅牌專家小孟老師便為大家分享了多個禁忌與開運方法，更建議多吃蔬菜以「養陽氣」！想來年順順利利，大家就要留意清楚喇！

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近日，小孟老師於社交平台上分享春分各大禁忌和開運方法。他表示春分養生的關鍵在於「養陽氣」，因此要養肝顧肝，肝顧好陽氣就上升。他建議可以多吃綠色食物與蔬菜，包括椰菜花、毛豆、椰菜等，也可以多喝枸杞茶、菊花茶與桂花茶等，達致養肝顧身。

春分2024｜春分6大禁忌

除了要顧及身體外，春分也要留意6大禁忌：

1.不要吃太辣的食物，以及冰冷飲料和雪糕，小心身體不適。

2.避免劇烈運動，當心心血管不適。

3.不宜探病。

4.不要過度行房，容易身體虛弱染上風寒。

5.開車時車速避免太快，因為春分霧氣較重，容易發生交通事故。

6.避免清晨上山，春分濃霧重，上山容易看不見路，發生意外，也容易因濕氣重導致滑倒。

春分2024｜3大開運方法

雖然春分有不少禁忌要注意，不過俗語有話「一年四季在於春」， 一個好的開始也能保來年順順利利，小孟老師也分享了3大開運法，讓大家來年能夠行好運！

小孟老師表示，春分開始的時間為3月20日的11：04分。大家想求新一年有好開始，就要跟從這個春分時間點開運！

1.立蛋

由11：04分開始，可以將蛋豎立起來，能得到一年四季的好運氣。

2.接春分水

於11：04分打開飲水機或水龍頭，可以用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。

3.到戶外曬太陽和吃太陽餅

於11:04分吃太陽餅來迎接春分，或當日到戶外曬太陽，吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。

春分2024｜春分習俗

春分時節也有不少傳統習俗。

1.踏青

春分之後，氣溫回暖，萬物生機勃勃，人們會藉此外出踏青，感受大自然。

2.種植

春分時節是農民種植的時機，他們會根據春分氣候，安排播種，耕種等活動，以迎接豐收。

3.春祭

中國帝王時代禮制中，特別著重春秋二祭，當中的春祭便是在春分，人們會在當天準備祭品和祭禮，向祖先表達敬意，以祈求風調雨順，家庭和諧。

4.吃蔬菜

春分節氣，人們會注意飲食養生，多吃時令蔬菜，以適應季節變化。

文章獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載

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責任編輯：王明芳