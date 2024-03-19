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J2患癌主持文頌男樂觀抗病魔　接受化療眉髮盡甩幽默自稱：變埋無眉男

娛樂 17:24 2024/03/19

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J2節目《不正常愛情研究所》文頌男。

主持J2節目《不正常愛情研究所》文頌男（Koba），在2023年12月自揭有大概6×6×4cm的惡性腫瘤在椎間近盤骨附近位置，在去10月已停工休養，在12月開始接受化療。

之後，文頌男都不時在個人社交平台分享抗癌日誌，並曾表示冇工開兼醫療費用龐大，希望可眾籌醫藥費用。當中他曾曾憶述有次在劇痛下到醫院覆診時，卻要跪着等幾個小時。

另外，他因為要停工休養並接受化療，可是文頌男曾坦言沒工開兼醫療費用龐大，承認經濟出現壓力。他的朋友曾在網上為其籌醫藥費，盼可解決文頌男在醫療及日常生活開支等的燃眉之急。

不正常愛情研究所丨文頌男返TVB為J2錄節目　抗癌勇士：唔想生命喺呢刻止步

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文頌男：希望個天可以對我好一次

文頌男在上周四（3月14日）於IG以「你問我答」向網民透露近況稱：「越嚟越差啦，尤其是每次做完化療之後，個人都瘦咗好多，不停逼自己飲啲營養，要好有意志力堅持先得。」他更直言：「我希望個天可以對我好一次，畀我快啲好番，等我唔使再承受痛苦，好攰。」

儘管面對種種困難，文頌男總算保持樂觀心態，他在昨日（3月18日）於個人IG上載近照，照片中的他已沒頭髮及眉毛，他微笑手持一束花，並不失幽默地發文感激好友慰問：「睇到你嘅鼓勵，令我更有動力去堅持，戰勝病魔。非重點！！我而家除咗無頭髮，仲變埋無眉男。」

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網民紛紛打氣安慰

不過，其實文頌男在本周將進行最後一次化療，他也坦白稱：「唔知之後會點，好驚，怕會有咩壞消息。」

而一眾網民為他打氣及安慰，紛紛留言：「好小事啫，遲啲就會返番黎，忍耐一陣」、「仍然非常靚仔，加油，快啲好返」、「唔緊要架，做晒化療之後就會出返晒架，我之前都一樣會咁，你加油！我得你都得！❤️💪🏼💪🏼💪🏼」、「你好靚 永遠撐你」等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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