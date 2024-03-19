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飲食攻略｜香腸、煙肉增患癌風險 人造牛油都上榜！ 盤點6大超毒加工食物

食用安全 18:22 2024/03/19

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熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

【食用安全／飲食／美食／加工食物／致癌物／肥胖／添加劑／健康問題】雖然大家都知道加工食物不健康，但生活中又很難完全避免加工食物。台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁建議大家還是可免則免，因為有些加工食物添加了各種化學添加物，長期進食恐會造成多種健康影響，為此她點名出6大超毒加工食物。

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6大超毒加工食物

李婉萍指出，偶然吃下加工食物不會對健康造成太大問題，但是有些過度加工的加工食物，在過程中破壞了本身的營養價值，同時添加大量鹽、糖和脂肪，甚至各種化學添加物，故此長期或過量食用，絕對會對健康造成各種負面影響。高鹽、高糖、高壞脂肪容易增加心血管疾病、肥胖、糖尿病等疾病風險，而化學添加物則有機會增加患癌風險。

營養師點名出6大超毒加工食物，提醒大家可免則免：

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香腸：除了屬高脂肪、高熱量食物外，製造商會為了抑制肉毒桿菌生長而添加亞硝酸鹽，當經過高溫烹調時就會產生致癌物「亞硝酸」，長期食用或會增加患癌風險。

煙肉：一般含有90%油脂，同時也因為屬於醃製品而含有大量鈉質，故是為高鈉食物；製造商為保存及增加顏色鮮艷，會加入各種化學添加物，長期食用恐會增加大腸癌風險。

油炸鬼：製造商為了取得更佳的口感而添加化學膨脹劑，如果使用品質欠佳的食油來高溫油炸，容易產生各種有害物質，同時會攝取大量油脂。

人造牛油：含有大量反式脂肪，人體難以代謝，故大量食用容易增加肝臟及心血管負擔，並增加肥胖、高膽固醇風險。

熱狗：主要成分包括碎肉、澱粉、香料、黏著劑等，同時也含有調色劑、磷酸鹽等添加物，前者容易影響腎臟功能，後者會影響兒童學習能力。

汽水：一罐汽水意見含有大量糖分，同時含有各種化學添加劑；而且汽水普遍ph值（酸鹼值）較酸，容易刺激腸胃道，讓本來腸胃狀態欠佳的人更容易出現慢性發炎。

內容獲「李婉萍營養師」授權刊登。

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責任編輯：羅嘉欣

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