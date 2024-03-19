23條立法後與老爺袁弓夷交流違法？　容海恩：發送早安圖應沒問題

▲ 容海恩早於前年8月登報，宣布與涉嫌違《港區國安法》被警方國安處懸紅通緝的老爺袁弓夷，斷絕關係，。（林曉君攝）

《基本法》23條料今日完成立法，條例草案擬訂立「隱匿叛國」罪行，列明對叛國罪犯知情不報亦屬違法：亦有條例針對潛逃者，如不得向潛逃者租入不動產，與潛逃者合資企業、合夥等。

雖然，新民黨立法會議員容海恩早於前年8月登報，宣布與涉嫌違《港區國安法》被警方國安處懸紅通緝的老爺袁弓夷，斷絕關係，但仍有人再關注容海恩一家會否再受影響？

容海恩今日話，沒有擔心過自己，即使條例通過後，也沒有特別的做法，總之自己沒有意圖去危害國家安全，加上錢財方面清晰，容易解釋到。她認為，與潛逃者一般問候，相信不會涉及國家安全，但如果有再深入交流和財務交流，就要小心。

容海恩：丈夫是負責任男人

至於丈夫袁彌昌，容海恩話，沒有特別給予法律意見丈夫，會讓袁自己處理，有信心袁會處理好，因為也關乎自己一家，「他是負責任的男人」。被問到，丈夫與袁弓夷有否錢財瓜葛？她稱，沒有特別問丈夫，要問袁彌昌本人比較方便，相信要由袁自己處理關係和溝通程度。

法例通過後，與老爺袁弓夷交流會否違法？容海恩認為，一般交流也要視乎內容，很難簡單去釐定什麼內容屬有問題，但如果發送一張早安的圖片，「一般人認為沒有問題，相信法官聽到後，應該也會覺得沒有問題。」不過，她話，如果是面對有企圖、策劃，危害國家安全的內容，聽者也要小心。

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