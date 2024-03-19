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單位改造｜窮男租極殘1房單位大裝修　僅花$3000打造溫馨蝸居公開攻略

家事百科 17:52 2024/03/19

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熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

窮男將1房1廳大改造，更將攻略公開。

【單位改造/租屋/翻新/裝修/小紅書】就算是租屋住都想有個溫馨安樂窩！內地一名自稱窮鬼的男子，在網上分享出租單位大改造攻略，據網上資料他的職業是插畫和設計，最近在上海租住一個1房1廳單位，租金比市價便宜1,000元，但代價是內櫳極殘，因為平租太吸引，所以窮男決定租下，並花心機自行改造，最後埋單統計只用了2,589元人民幣（約2,800港元），他更將翻新攻略大公開！

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裝修單位｜小紅書直擊改造過程

該名男生在小紅書公開改造及購買家具的攻略，當中廁所和客廳的改造最令人驚訝！他提到起初去睇樓都被屋內的殘舊情況嚇倒，「第一次看房的時候有被嚇到，但依然敵不過價格也很香，比同小區的房源低1000+，徹底激發我的改造慾望」。而改造後，男生坦言連包租公說想搬過來住！

未改造前圖片:

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裝修單位｜推薦貼紙+磁磚漆

其實窮男的改造法很簡單，家具都在網上或二手市場購買，有些是朋友送贈，而廚櫃就靠貼紙翻新，他非常推薦磁磚漆，令到整個洗手間變得新一樣，以下是他的改造攻略，價錢以人民幣計算：

廁所：

拆掉了原來洗臉盆、鏡子、淋浴花灑換新，增加了浴簾、浴室防滑墊，還有遮醜神器——百葉窗窗簾，另外瓷磚漆非常推薦，原來耀眼奪目的「鮮花瓷磚」，用磁磚漆刷兩次完全封印住。

洗臉盆組合：¥210
浴簾+擋水條：¥90
百葉窗窗簾（訂做尺寸免打孔）：¥100
蓮蓬頭組合：¥160
防滑浴室墊（組裝可裁切）：¥30

廚房：

廚房最大的變化就是配色，原來紅色櫥櫃搭配墨綠色爐灶真的很栓Q（醜)了，但櫥櫃貼紙和瓷磚漆救了它。（櫥櫃貼紙不是太好貼，需要一邊貼一遍吹風機輔助。）

櫥櫃貼紙：¥120
磁磚漆（全屋用量：廚房、洗手間、窗台）：¥120
窗簾：¥100
地氈：¥65

客廳：

客廳之前基本上是空的，改造起來就沒那麼麻煩，mini酒架和吧台桌就很有氛圍感，家具有一部分是「海鮮市場」收的，很便宜。

吧台桌+椅子（海鮮市場）：¥80
沙發：朋友二手捐贈
酒架隔板：¥70
茶几小桌：¥85
組合方格櫃：¥190
地氈：¥65
香格里拉窗簾（氛圍神器）：¥120
靠枕：¥10/個
落地燈：¥75

睡房：

臥室的東西比較多，豐儉由人。他再一次力推香格里拉窗簾，是氛圍好物，有陽光照進來就「很絕」！

地氈：¥250（2塊，訂製尺寸）
香格里拉窗簾：¥180
布窗簾+免安裝羅馬桿：¥220
銀色置物架：¥75
小方桌：¥39
懶人沙發：¥135

總數：¥2,589

改造後圖片:

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網民紛紛留言大讚男生「大牛了，你真是一個愛生活的人」、「大哥副業是搞裝修嗎?」亦有很多網民跪求連接，大家都對洗面盆很有興趣！

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責任編輯：陳麗薇

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