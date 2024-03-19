親子好去處｜「澳東跑步遊」比賽於將軍澳海濱舉行 費用全免勝出者可獲最多2千元現金購物券
會德豐地產多年來於將軍澳打造了「O’ South」及日出康城「O’ East」系列優質住宅項目，伴隨將軍澳跨灣大橋、將軍澳——藍田隧道通車；南橋、日出公園、將軍澳海濱公園、完善單車徑網絡等相繼落成，區內發展至臻完善。
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隨著「O’ East」系列壓軸項目「SEASONS PLACE」矚目登場，將於本週六特別策劃「澳東跑步遊」，透過跑步、健行及單車，邀請大家一同感受「O’ East」連綿至「O’ South」的湛藍海岸、穿梭跨灣大橋及沿途完善的配套及自然休憩設施。
參加者可以單人上陣，或與小朋友、毛孩一起參與，甚或單車遊，一面做運動，一面欣賞沿途的美景，感受當中完善配套外，更可體驗「SEASONS PLACE」的優質健康生活理念。
「澳東跑步遊」活動詳情
活動日期：2024年3月23日至4月6日（活動於開幕禮結束隨即展開）
活動地點：將軍澳海濱
獎品：每個組別均設有「SEASONS 打卡大獎」，得獎者可贏取 HK$2,000 HKTVmall現金券（每組別1名）或SEASONS PLACE冷感清酒櫻花杯套裝（每組別10名）
費用：全免
立即報名：www.seasonsplacecoastalrun.com （選手包名額有限，先到先得）
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責任編輯︰王明芳