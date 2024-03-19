【死因研訊】七旬漢疑插喉入動脈後亡　移除導管手術未止血死者被輸12包血

▲ 法醫林煥兒今於死因庭作供。陳曉欣攝

71歲退休老翁疑因胃部不適到診所求診，被轉介至明愛醫院後發現有急性肝衰竭，被安排於頸靜脈進行中央導管植入手術時被刺穿動脈，老翁進行移除導管手術後亡，死因研訊今（19日）續。負責移除動脈導管的時任廣華醫院顧問醫生供稱，由於死者的凝血功能差，手術後未完全止血，前後輸送共12包血漿。法醫供稱死者死因肝細胞壞死連帶肝衰竭，乙型肝炎則促成死亡。

死者馮浩基（終年71歲）為退休人士，馮於2020年5月21日因胃部不適入住明愛醫院並出現肝衰竭，同月23日接受頸靜脈植入導管手術，但導管刺穿靜脈再插入旁邊的動脈，馮翌日被移除導管後當晚不治。

進行移除動脈導管的時任廣華醫院顧問醫生王慧聰作供指，由於死者的凝血功能差，王在手術前後及途中共為死者輸送了8包血漿。王指，手術後死者的心跳血壓正常，王以手按壓刺穿的位置止血，惟30分鐘後仍未完全止血，王再為死者輸送4包血漿。及後死者兩度心臟停頓，同晚11時37分死亡。

時任明愛醫院病理科顧問醫生林煥兒今解釋死者的解剖報告，林指死者的肝部呈黃色，僅重618克，較正常男性的1440克輕很多，反映死者有急性廣泛肝細胞壞死，死者另有脂肪肝問題。林指，死者的死因是大量肝細胞壞死連帶肝衰竭，促使死亡原因為感染乙型肝炎。

林表示，肝細胞壞死有可能由藥物或毒素引致，若死者入院前曾服食某些藥物致肝受損，或因毒素已被排出，而未能在住院或解剖時血液驗出殘餘毒素。

聆訊明（20日）續。

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記者：陳曉欣