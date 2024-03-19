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全民造星V丨王貽興發長文評論魏念恩惹公憤事件　向Nathan說：唔好再行出嚟啦唔該

娛樂 17:55 2024/03/19

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王貽興發長文評論Nathan惹公憤事件。

ViuTV選秀節目《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）是非不斷，前度女友去年墮樓身亡，魏念恩被冠上渣男之名。

近日有消息指Nathan搭上COLLAR成員許軼（Day），惟外間對戀情不看好，未知是否不堪壓力，Nathan在昨日（18日）凌晨於IG發帖文透露想輕生，其後消防於深井污水廠附近發現他，並把他送院治理。

Nathan在本月初擔任陳蕾紅館演唱會嘉賓，網民未有忘卻往事，認為他不要妄想可出道。今日（19日）下午，王貽興在社交網發長文評論事件，並指：「唔好再行出嚟啦唔該。」

COLLAR成員丨Day避談撻着Nathan傳聞　上載跳舞片遭網民洗版狂罵

「當事人被人抨擊嘅罪名，真係莫須有？」

王貽興在社交網發長文評論Nathan惹公憤事件：

因為尋日嗰單造星男懷疑自殺嘅新聞，引起各方嘅激烈爭論，有人認為唔好再鼓吹網絡暴力，有啲嘢要適可而止；亦都有人抨擊呢啲網絡嘅大愛L同埋清高L響度趁機扮偉大扮有獨特意見，甚至新晉填詞人都牽涉其中，俾人話想企道德高地扮清高都唔該望清楚係咩形勢同咩事件先……

問心，呢個世界確實真係有唔少LOSER，匿響網絡後面，或者權威/機制後面，借啲意發洩情緒，我哋可能或多或少都曾經受過呢啲莫須有嘅攻擊扭曲或者傷害，但今次呢件事，係咪絕大部份嘅都係呢啲所謂借啲意去宣洩暴力同仇恨嘅鍵盤戰士？當事人被人抨擊嘅罪名，真係莫須有？因為太過靚仔或者因為食咗女神所以犯眾憎，俾人哋妒忌嘅原罪？定還是……真係做過一啲暫時冇辦法原諒嘅行為？

王貽興（Facebook圖片）

「唔好再行出嚟啦唔該」

王貽興認為Nathan直接或間接令一條寶貴生命犧牲，建議他應該踏實做人：

其實反對呢位人仁嘅群眾入面，可能有大部份人，係因為情路上真係曾經有過類似被渣男渣女玩弄傷害嘅經歷或陰影，所以先對於呢位仁兄曾經做過嘅行為鄙視同埋不齒，甚至響熒幕上再見到佢，會喚起相關陰影同二度傷害，所以先至會咁唔喜歡呢個人，唔希望佢再出現響熒光幕？

無論係有心定還是無意，當你直接或間接令到一條寶貴生命因你而犧牲，有啲嘢，多少總要還、呢啲就叫因果就用餘生好好地去懺悔補償，記取教訓，踏實做人，唔好再行出嚟啦唔該

Nathan

「唔係要搞到佢生活唔到走投無路」

王貽興續指：

世上沒有無緣無故的恨，而且今次討厭呢位朋友嘅大部份網民，其實唔係要搞到佢生活唔到走投無路，只係反對佢又借啲意行返出嚟做返娛樂圈，但從來冇阻止過呢位有手有腳嘅人，腳踏實地做返其他行業喎……

有人話你冇響生活上真正接觸認識過呢個人，所以你冇資格話佢，但有時，我哋真係唔需要一定見過當事人、同佢接觸過，先至100%知道佢係一個咩人；我哋唔需要真係親身接觸過希特拉先知道希特拉係壞人，亦唔需要親眼見過耶穌或者佛陀，先至相信耶穌或者佛陀係善人一樣道理

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王貽興：做人，要知命知運

王貽興認為能加入娛樂圈也是講求「命」：

世界上有一種人，好恨入娛樂圈，但就真係偏偏唔適合入娛樂圈，從命理角度嚟睇，就係冇呢條命就算畀你有幸揩過邊皮，唔夠福份，最終都會跌返落嚟，甚至冇好過有；但有趣嘅係，呢啲人，真係畀你R到痴到啲機會，一Roll機一上台，啲戲屎到不得了，但係一Cut機，面對住啲監製導演高層同老細，果種誠懇乖巧聽話上進悔疚，清純如白紙嘅純純兔無菌狀態，哇頂，啲戲簡直係影帝影后級別，犀利到不得了

做人，要知命知運，冇呢條命，就唔好勉強；冇呢個運，就暫時行開吓，低調做事，踏實做人，冇人知道下個10年或者再下個10年會唔會有運可以返得到嚟，但肯定就唔係而家，勉強從來都冇幸福，夾硬要掹返你入嚟，最終幫你都只會變成害你，造成最悲哀嘅雙輸三輸局面，冇一個人係贏家

網民：持平中肯

有網民在王貽興的帖文下留言：「其實真心尋死嘅人點會ig出post昭告天下」、「其實佢不如腳踏實地做人啦，唔好執着做明星喇，做番多啲善事啦」、「持平中肯 」、「同意 你講得好好」、「評論得幾好！有points」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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