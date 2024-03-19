【夜繽紛】零售管理協會7至8月辦香港開心購物節　過百品牌參與推優惠

▲ （香港零售管理協會提供）

香港零售管理協會將於7至8月期間舉辦第二屆香港開心購物節，今年購物節的主題為「香港好禮‧有禮」，參加商戶將承諾以最大的誠意，送上「好禮」品，和「有禮」優質服務的雙重禮遇。

活動共分為4個不同主題，包括超級市場、傢具用品、衣物、咖啡茶酒、電器、珠寶鐘表、個人護理、養生及保健食品等。每個主題宣傳期為兩星期，涵蓋零售業各個範疇，以不同購物優惠，吸引香港市民及遊客於夏天沉浸於購物的開心氛圍，以好物禮遇及有禮服務，讓消費者享受購物樂趣。

協會相信，要推動香港零售業發展，提升整體競爭力，業界除了大派好禮品外，更須「有禮」，秉持良好禮貌和優質服務，才能為廣大市民和遊客帶來開心購物體驗，成就香港「好客之都」，和「購物體驗天堂」的美譽。



協會指，今年購物節的合作機構比去年更多更廣，相信參與的店舖亦會更踴躍。協會期望透過這業界盛事，帶領零售業界，聯同旅遊、餐飲、運輸交通、酒店、銀行、支付平台，以及媒體等攜手合作，共同打造具香港特色的顧客體驗，帶旺消費市道，推動香港經濟向前。

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