【23條立法】李家超：3月23日刊憲正式生效　立法會主席梁君彥破例投票

▲ 李家超在完成審議後，向立法會發言。(陳靜儀攝)

立法會今日（19日）三讀全票通過涉《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》，連主席梁君彥也破例投票。特首李家超宣布，將簽署法案，在3月23日刊憲，公布實施，即在3月23日正式生效。

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李家超：香港等待了26年8個月零19日

立法會三讀全票通過草案後，梁君彥指，李家超在完成審議後，根據議事規則第8A條，向立法會發言。李家超表示，今日是香港歷史時刻，是香港等待了26年八個月零19日的歷史時刻，特區第六屆政府與第七屆立法會終於共同完成光榮使命的歷史時刻，是特區共同譜寫歷史時刻的驕傲時刻，終於完成歷史使命。

李家超點名讚梁君彥、法案委員會主席廖長江、副主席陳克勤、內務委員會主席李慧琼、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強等人，如讚保安局和律政司相關人員，由諮詢、擬定草案、解說反駁，到協助立法會審議，都堅持不懈，盡心竭力，「我記得曾多次致電保安局和律政司的寫字樓，到收線看到枱頭的鐘才知道已是凌晨二時許、三時許。」

李家超在會後見記者表示，《維護國家安全條例》是防禦性法律，可有效防範「黑暴」、「顏色革命」；可有效防範「港獨」和暴力破壞，不需要再擔心破壞分子「攬炒」香港、破壞公共設施、擲汽油彈、縱火、毆打不同意見的市民。他指，有了安全才有穩定，安全和穩定環境，更吸引企業和投資；保護人權自由原則清楚寫入條例裏面。

梁君彥在破例投票後在會上說，一般而言立法會主席不會投票，但今次是歷史性時刻，是維護國家安全的重大工作，所以和所有議員一起投票支持。

梁君彥：明白是很大突破 但突破就是突破時刻去做

全體立法會議員在會後見記者，梁君彥表示，今次不是普通立法，關乎國家安全，覺得全體議員這麼辛苦審議，大家意見一致投贊成票，完美審議，值得去投票，有完美成績表，89人投票，有89人贊成，明白是很大突破，「但突破就是突破時刻去做」。

《維護國家安全條例草案》今日上午9時恢復二讀辯論，在88位議員發言支持、保安局局長鄧炳強答辯後，下午4時左右完成二讀辯論，進入全體委員會審議階段。而大部分司局長齊齊在二讀表決前到立法會見證。

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記者：區綽彥