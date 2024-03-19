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【23條立法】李家超：3月23日正式生效　立法會主席梁君彥破例投票

政治 18:59 2024/03/19

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李家超在完成審議後，向立法會發言。(陳靜儀攝)

立法會今日（19日）三讀全票通過涉《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》，連主席梁君彥也破例投票。特首李家超宣布，將簽署法案，在3月23日刊憲，公布實施，即在3月23日正式生效。

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李家超：香港等待了26年8個月零19日

立法會三讀全票通過草案後，梁君彥指，李家超在完成審議後，根據議事規則第8A條，向立法會發言。李家超表示，今日是香港歷史時刻，是香港等待了26年八個月零19日的歷史時刻，特區第六屆政府與第七屆立法會終於共同完成光榮使命的歷史時刻，是特區共同譜寫歷史時刻的驕傲時刻，終於完成歷史使命。

李家超在會後見記者表示，《維護國家安全條例》是防禦性法律，可有效防範「黑暴」、「顏色革命」；可有效防範「港獨」和暴力破壞，不需要再擔心破壞分子「攬炒」香港、破壞公共設施、擲汽油彈、縱火、毆打不同意見的市民。他指，有了安全才有穩定，安全和穩定環境，更吸引企業和投資；保護人權自由原則清楚寫入條例裏面。

梁君彥在破例投票後在會上說，一般而言立法會主席不會投票，但今次是歷史性時刻，是維護國家安全的重大工作，所以和所有議員一起投票支持。

《維護國家安全條例草案》今日上午9時恢復二讀辯論，在88位議員發言支持、保安局局長鄧炳強答辯後，下午4時左右完成二讀辯論，進入全體委員會審議階段。而大部分司局長齊齊在二讀表決前到立法會見證。

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記者：區綽彥

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