健康陷阱｜4款重口味零食高脂高鈉　營養師剖析添加劑壞處教揀健康零食

▲ 重口味零食因鈉含量高，吃完容易口渴，長期進食也會增加水腫及高血壓風險。（iStock圖片）

近年零食愈出愈多款，除了油炸更有辛辣口味，愈食愈上癮。若小朋友從小進食此類高鈉、高糖、高脂的重口味食物，對其健康影響甚大。即使包裝寫明低鈉低脂，又是否能盡信？立即交由營養師講解。

眼看便利店的新式零食推陳出新，其中紅油、麻辣、黑椒系列較多，記者搜羅以下4款便利店重口味零食，並由營養師羅愷珈（Cherie）拆解其營養成分及健康隱憂。

拆解大熱辛辣零食

風味海帶

除了糖份，亦額外添加了天然色素、大豆油等。從100克分量來看，風味海帶屬低脂低糖的食物，但鈉質相對過高。如100克麻辣海帶之中已含有1,314毫克鈉，人體每日的鈉質建議攝取上限為2,000毫克，即使內裏分成獨立小包裝，每包麻辣海帶也含有657毫克鈉，相等於每日建議攝取量的三分一。

▲ 小朋友宜避忌太重口味的零食，原味米餅、無鹽紫菜或無鹽堅果類等是較健康的選擇。（iStock圖片）

與另一款日本原味海帶比較，雖然低卡低脂，但每100克含18克糖，即等如3茶匙糖，故亦屬高糖小食。但因獨立包裝，每小包海帶分量僅得25克，故每日食1至2包也毋須太擔心。而且海帶膳食纖維較高，若小朋友平日挑食不吃菜，亦可藉此吸收少許膳食纖維。

黑椒牛肉脯

屬高糖、高脂、高鈉食物。從100克分量來看，已含3茶匙油、6茶匙糖，鈉質含量更高達1,153毫克，足足佔鈉質每日建議攝取上限的一半！加上牛肉乾大多添加糖、魚露來醃製，常吃的話會大大增加糖份吸收。

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麻辣花生

花生相對高脂，而因屬堅果類食物，其油份也會偏高。麻辣花生加入了大豆油製作，使脂肪含量、油份大大提高。

香辣毛肚

近年愈來愈多人吃細細包的紅油毛肚，此零食縱使低糖，但屬高脂高鈉的食物，加上含大豆油脂肪含量稍高，另再加入香料、香精調味劑等，要小心鈉質含量偏高。

▲ 營養師羅愷珈（Cherie）提醒家長，為小朋友選擇零食時宜細閱營養標籤，即使包裝標榜低脂低鈉，也要留意是否高糖，可以每100克為基準換算。

大豆油增味劑是甚麼？

部分家長或擔心味精的影響，而幾款重口味小食中，e621增味劑亦是常見成分之一。Cherie解釋此增味劑已通過美國食品及藥物管理局（FDA）的認證，並歸於「公認安全」（GRAS）之列，添加劑大多數都能排出體外。當然挑選愈少添加劑的食物愈好，但只要留意進食分量，也毋須過分擔心。

不過，以上零食大多加入紅油、大豆油等油份，Cherie提醒其飽和脂肪、反式脂肪含量相對較高，長期攝取會增加體內壞膽固醇水平，故不建議經常進食含此等辣味成分或香料的零食。小朋友持續食辣不但會對腸胃造成影響、增加胃部不適的機會，過於濃味的高鈉食物也容易導致水腫，長期進食更會增加患上高血壓的風險。

▲ 自製水果乳酪（iStock圖片）

自製水果乳酪

Cherie推介以下食譜，方便家長自製健康小吃給子女。

食材：100克原味低脂低糖乳酪、半條香蕉、適量士多啤梨及藍莓

做法：把香蕉壓爛，並加入原味乳酪拌勻。倒入杯內，放上士多啤梨及藍莓即可。

選用原味乳酪可減少攝取添加糖，因大多市面上的果味乳酪均會額外添加糖份。但因原味乳酪較酸，故利用香蕉的甜味中和，使乳酪更容易入口，而低脂乳酪更可減低全日脂肪量攝取。

營養標籤知多啲

低糖： 每100克之中，糖份含量低於5克

低鈉： 每100克之中，鈉含量低於120毫克

低脂： 固體食物每100克之中，脂肪含量低於3克；液體食物每100克之中，脂肪含量低於1.5克

記者：吳霆俊