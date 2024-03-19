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餅印父子丨3歲半Jaco校運會拎金牌仔　陳山聰讚囝囝：動靜皆宜似足我呀

娛樂 18:12 2024/03/19

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熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

陳山聰陪兒子參加校運會！

視帝陳山聰近年熱愛跑步，他跟胡諾言以及謝東閔等人組成「Crazy Runner」，原來其愛兒霆軒（Jaco）都好有運動天份架！

事業家庭兩兼顧的陳山聰早前陪愛兒出席校運會，轉眼間3歲半的Jaco已就讀K1，身穿藍色運動服的Jaco跟同學仔齊齊玩障礙賽，其中一張相見他拿著「金牌仔」影相，非常神氣，另一張見Jaco戴著黑超chok住影相，山聰更為愛兒配上對白：「我承認我有啲寸嘅。」足見Jaco盡得爸爸的真傳。

網民們留言讚Jaco叻仔，又大讚Jaco好可愛：「真係好得意塊面紅卜卜」、「好靚仔唷！」以及「大佬面色好靚呀。」

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讚兒子有運動細胞

陳山聰接受TOPick訪問，他稱首次陪兒子去校運會，父子倆更一齊跑步。山聰說：「所謂的運動會都係玩障礙物嘅野，不過嗰衰豬好有運動細胞，我響運動場上見到佢嘅跑姿係非常之好，應該好快會帶佢去上田徑班。」

身為「Crazy Runner」之一的山聰，也希望兒子學下跑步，他說：「因為佢隻腳提得好高呀，佢絕對有跑步的天份，加上佢都鍾意嘅，佢成日話要同我一齊去跑步，因為佢知道我去跑步。」

另外，山聰近日安排Jaco學跆拳道，他開心說：「佢好有運動細胞，動靜皆宜，似足我呀。」

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陳山聰：遺傳我愛玩樂的天份

陳山聰曾於TOPick訪問裡稱，從兒子身上看到自己的影子，他說：「他遺傳了我愛玩樂的天份，從電視上看到哥哥彈結他，他就隨手拿起結他仔掃Chord，豹哥也說將來一定要教他彈！」

由於陳父是體育會會長，山聰自3歲起學習舞獅，他感恩兒子Jaco盡得其真傳：「他對打鼓很有sense，絕對是遺傳了我，師兄弟都感受到我那份快樂，笑住問我『你係咪開心過中合彩和阿仔升大學呢？』，是真的，正如一個足球員看到兒子愛踼波，父子有著種聯繫！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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