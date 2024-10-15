中風症狀｜港人一家六口5人相繼中風　專家教1招自測中風先兆

▲ 日本一位醫科教授教路，可用手指自測中風先兆。

【中風先兆／中風原因／中風症狀／中風治療／小中風】中風是本港第四號殺手，每年平均約有3000多人死於中風。本港一個六口之家曾經受訪，透露五名成員多年前相繼中風，惟病發前徵兆皆不明顯。日本一位醫科教授就曾在節目上分享1招，只要用拇指便能自測是否有早期中風徵兆。

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身為家中長女的郭秀珍與妹妹郭惠珍曾經接受TOPick訪問，透露家中5位成員先後中風，當中亦包括她自己。首位中風的是爸爸，於60多歲中風，發病30多年後離世。期間母親也曾出現小中風，但當時家人以為只是行動緩慢，故沒有察覺。及後媽媽體內有兩條畸形血管爆裂，做手術後雖然保住性命，但就導致全身癱瘓、變成植物人；她約58歲發病，中風20多年後離世。

至於秀珍的妹妹、秀珍自己和三弟其後也依次相繼中風，三人分別於2005年、2014年、2015年發病。秀珍稱自幼便經常感到頭暈，長大後某次在街上跌倒擦傷，送院檢查後發現腦幹曾經中風。事隔一兩年後，她因為血管閉塞致眼中風，導致之後視野模糊。

中風成因及徵狀｜一招自測中風徵兆

據衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。而中風徵狀包括半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

ViuTV外購節目《恐怖醫學》其中一集，曾請來日本聖瑪麗安娜醫科大學神經科教授長谷川泰弘，教大家一個簡單的方法，用手指公自測中風徵兆：

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1. 伸出右手，握成拳頭。

2. 豎起拇指。

3. 用左手手指捉著右手拇指。

4. 放開左手，然後閉上雙眼。

5. 維持這個狀態，上下左右隨意移動右手。

6. 繼續閉上雙眼，右手停下來，但停留位置要與開始時不同。

7. 繼續閉上雙眼，用左手手指捉著右手拇指。

8. 這個測試，左右手分別進行一次，若其中一邊未能順利完成，未能成功捉著拇指，則有可能是中風。

中風年輕化｜缺血性中風VS出血性中風

養和醫院腦神經科名譽顧問醫生吳炳榮曾受訪指出，腦中風可分為「缺血性中風」及「出血性中風」，約八成患者屬缺血性中風，因腦血管栓塞引致；而出血性中風俗稱「爆血管」，則由腦血管爆裂出血所導致。

中風的高危因素眾多，大多由於血管硬化、三高（高血壓、高血糖、高血脂）等引起。經常捱夜、缺乏睡眠，亦會增加心血管疾病、三高的風險，間接提高中風的機率。

此外，近年中風亦有年輕化的趨勢，吳醫生指出，部分較年輕的中風病例並非由傳統因素引起，需作詳細檢查找出病因，例如畸形血管瘤、主動脈撕裂、免疫系統疾病等等。

他分享，曾遇過一名20多歲的男生，踢波期間被球擊中頸部，結果導致大動脈撕裂、半邊身體無法動彈，送院後證實中風。經過治療後，患者恢復活動能力，無須靠他人攙扶行走，但由於手腳活動能力受一定影響，加上跑步不穩定，因此未能再踢波。

中風嚴重性｜併發肺炎、血管栓塞、認知障礙

中風後果可以有多嚴重？吳醫生就提到，中風是導致成年人永久傷殘的主要原因之一，若一條主幹腦血管阻塞，每分鐘會約有200萬個腦細胞死亡，而中風造成的身體機能喪失，視乎大腦受損的位置。

他指出，如中風發生在左腦，會影響右邊身體的活動能力，反之亦然。另外，由於大部分人的語言區在左腦，如語言區受影響，有機會引致失語。如果小腦受損，會影響患者的平衡能力；若後腦視覺區受損，則會造成半盲、視野缺損的情況。

此外，一些病人長期臥床，無法自行活動，可能會產生併發症，例如肺炎、下肢静脈栓塞，導致肺血管栓塞，亦增加其他感染風險。他又補充，由於中風會對腦部功能造成障礙，認知功能有可能因而受損，因此中風病人出現認知障礙的情況很常見。

預防中風｜運動飲食貼士

要預防中風，吳醫生建議大眾定期進行檢查，監察身體狀況；恆常做運動；飲食盡量保持清淡，多菜少肉，調味應「少油、少鹽、少糖」；吸煙人士應儘早戒煙。

他又提醒，冬季氣溫較低，運動量減少，食量亦可能增加，容易誘發中風等心血管疾病，三高人士、長者等應注意保暖，預防心血管疾病發生。

資料來源：衛生署

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責任編輯：羅嘉欣